Großalarm in der Weidener Innenstadt: In einem Wohn- und Geschäftshaus in der Dr.-Pfleger-Straße 4 schlagen am Dienstagvormittag Flammen aus dem Dachgeschoß. Die Feuerwehr hat den Brand schnell unter Kontrolle und verhindert so Schlimmeres.

Gegen 10.30 Uhr hat die Polizei bereits großräumig abgesperrt. Zwischen K&L Ruppert und C&A ist kein Durchkommen mehr Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr Weiden und Rettungskräfte sind vor Ort. Vom ebenfalls gesperrten Stadtmühlweg aus bekämpfen Feuerwehrleute über die Drehleiter die Flammen, die aus dem Fenster schlagen. Mit Erfolg. Nach wenigen Minuten ist das Feuer gelöscht. Atemschutzträger durchkämmen das Haus und suchen nach möglichen Glutnestern.Nach Auskunft von Volker Hagen vom Unterstützungstrupp der Feuerwehr-Einsatzgruppe Weiden hat es im 3. Stock in einem Vorraum einer Praxis gebrannt. "Zum Glück waren keine Personen im Raum. Ein Feuerwehrmann der Atemschutztruppe erlitt einen Schwächeanfall und wurde ins Klinikum gebracht", so Hagen. Jetzt müsse das Haus kräftig durchgelüftet werden.Vor dem Haus warten unterdessen die Patienten, die kurz zuvor die Praxen verlassen mussten. Augenarzt, Sehschule, Frauenarzt, Kieferorthopäde und Orthopäde - sie alle sind betroffen. Trotz der ganzen Aufregung wirken die Leute ruhig. Viele loben die reibungslos abgelaufene Evakuierung. "Wir haben uns gegenseitig geholfen", sagt eine Frau. Gehbehinderte wurden untergehakt, eine Rollstuhlfahrerin die Treppe hinuntergetragen. Die Umstehenden nicken. Es habe keinen Grund für eine Panik gegeben.Dass der Fluchtweg über die Treppe für alle frei war, ist besonders dem Umstand zu verdanken, dass das Treppenhaus nicht verraucht war. "Eine massive Holztür hat verhindert, dass der Rauch nach draußen dringen konnte", sagt Stadtbrandrat Richard Schieder auf Nachfrage. Der Brand war im 3. Stock in einem kleinen Vorraum ausgebrochen, der augenscheinlich als Archiv und Sozialraum genutzt wurde. Die Kriminalpolizei Weiden hat die Ermittlungen aufgenommen.Wann kann der Praxisbetrieb weiterlaufen ist die am häufigsten gestellte Frage auf der Straße. Orthopäde Prof. Dr. Alexander Schuh und sein Team nehmen's gelassen. "Wir können jetzt eh nichts tun." Seine Praxis liegt im ersten Obergeschoß. Im Eilschritt rennt Augenarzt Dr. Johann Gamringer vorbei. "Können wir wieder rein? Wisst ihr schon was?", fragt er seinen Kollegen und erntet nur Achselzucken. Wer nicht in der Kälte ausharren möchte, verzieht sich in die umliegenden Cafés. Sorgenvoll blickt Silke Kaiser nach oben. "Ich habe meine Wohnung im 4. Stock und weiß nicht, wie es da jetzt aussieht." Vor Ort bleiben kann die Friseurmeisterin aber nicht. "Ich habe den Salon im Alten Rathaus voller Kunden." Mit ihren Arztunterlagen harrt auch Brigitte Seebauer aus Amberg auf der Straße aus. "Ich saß gerade fünf Minuten im Wartezimmer, als wir aufgefordert wurden, das Gebäude zu verlassen." Auch sie muss jetzt warten und trägt es mit Fassung.