Das 50. Gründungsjubiläum feiern die Briefmarkenfreunde Weiden in diesem Jahr. Regionalbeirat Hans Dietmayr aus Amberg brachte dem Verein zur Jahreshauptversammlung eine Urkunde mit, die das halbe Jahrhundert der Philatelisten bestätigt.

Im Vereinslokal "Schützenhaus" erinnerte Vorsitzende Sieglinde Nordgauer an die monatlichen Samstagtauschtage, die nicht nur von Mitgliedern, sondern auch von Briefmarkenfreunden aus benachbarten Vereinen gerne besucht werden. Auch Gäste aus Tschechien und Österreich seien immer wieder mal anwesend. Recht gut besucht seien die Großtauschtage. "Heuer gestalten wir den Großtauschtag am 6. Oktober im Rahmen des 50. Jubiläums noch umfassender", sagte Nordgauer. Im Mitgliederstand habe der Verein leicht abgenommen. Er zähle nun 26 Mitglieder. "Leider fehlt der jugendliche Nachwuchs", bedauerte die Vorsitzende die Entwicklung.In einer Rückschau auf fünf Jahrzehnte erwähnte zweiter Vorsitzender Lothar Höher, dass die Gründung am 19. Januar 1968 im Café Lobinger stattfand. Damals waren 38 Briefmarkenfreunde anwesend. Vorsitzender war Franz Zielinski. Schon zwei Jahre später hielten die Mitglieder einen Großtauschtag ab. Dazu wurde ein Sonderstempel herausgegeben. Sieglinde Nordgauer führt den Verein seit 2011. Sie übernahm das Amt von Franz Zielinski, der dem Verein 43 Jahre vorstand und damals zum Ehrenvorsitzenden ernannt wurde.Die monatlichen Tauschnachmittage organisiert Wilfried Krebs schon seit mehreren Jahren. Für sein Engagement und seinen Einsatz dankte Nordgauer ihm mit einem Buch über die Stadt Weiden. Weiter erhielten Hans Heil, Karl Reiter und Franz Zielinski eine Urkunde für über 50 Jahre treue Mitgliedschaft.In seinem Grußwort dankte Regionalbeirat Hans Dietmayr den Verantwortlichen für ihren ehrenamtlichen Einsatz und das Bemühen um den Fortbestand des Vereins. Das Hobby um die Philatelie sei vielfältig, denn sie reiche vom Sammeln der Briefmarken vom Deutschen Reich über Weimarer Republik oder Westberlin, Nothilfemarken und die Deutschen Lande auch oftmals bis in die Anfänge zurück. Beliebt sei auch die Motivphilatelie wie Sport, Blumen, Eisenbahnen oder Komponisten.