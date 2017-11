Brite mit Panzer und einer Friedenstaube

Linz am Rhein. Viele Wanderer im Kasbachtal in der Nähe von Koblenz sind verblüfft. Aus heiterem Himmel kommen sie an roten Telefonzellen, einer lebensgroßen Queen-Figur und einem britischen 52-Tonnen-Panzer vorbei. Was steckt dahinter?

Der nach Deutschland ausgewanderte Brite Gary Blackburn (53), Chef eines Baumpflegedienstes, war 2016 "not amused" bei der Brexit-Entscheidung in seiner Heimat. Als Antwort darauf begann er, ein kleines Freilichtmuseum auf seinem Betriebsgelände aufzubauen. Ende 2016 entdeckte er bei einem Fahrzeughändler im Westerwald einen Centurion-Panzer der 1950er Jahre. Er kaufte das Stahlungetüm kurzerhand. Mittlerweile hat er es mit einem Schild zum "Mahnmal für Frieden und Freiheit" deklariert. Für seine unmittelbaren Nachbarn ist der Panzer "eine Verhöhnung der Menschen, die durch Kriegserlebnisse belastet und traumatisiert sind".Für das Innenministeriums in Mainz fällt der Panzer nicht mehr unter das Kriegswaffenkontrollgesetz. Sache erledigt? Nein. Ein Antrag auf Anerkennung als Werbeanlage ist gescheitert. Eine Genehmigung als unbewegliches Bauwerk oder Denkmal sei schwierig zu bekommen. Der Brite will nun den Verkäufer fragen, ob er den Panzer wieder zum Fahren bringt. Jedes Jahr ein paar Meter Bewegung - dann wäre der Panzer kein Bauwerk mehr.