Gertrud Gassner war Ende Juli nach 33 Jahren in Rente gegangen. Die Krankenpflegehelferin war in der Station Windischeschenbach der BRK-Hauskrankenpflege beschäftigt gewesen. 22 Jahre hatte Harry Besler als Betriebmaler für den Kreisverband und die vier Rotkreuz-Senioren- und Pflegeheime gearbeitet. Der Weidener war für seine exakte Arbeitsweise bekannt und dafür, dass er oft mehr erledigte, als er eigentlich gemusst hätte. Ihr 25-jähriges Arbeitsjubiläum feierte Anita Summer aus Vohenstrauß am 1. Juli. Die gelernte Krankenschwester war im ambulanten Pflegeteam in Vohenstrauß tätig gewesen. Agnes Häring (Georgenberg) ist seit vielen Jahren Ansprechpartner für die Wasserwacht, betreut das Familienerholungsheim des Roten Kreuzes und erstellt die Abrechnungen der Heime. Sie wurde für 40-jährige Tätigkeit ausgezeichnet. Ehrenamtlich ist Häring im Kreisauskunftsbüro (früher: "Suchdienst") beschäftigt und hat sich besonders mit ihrem Einsatz 1989 bei der Betreuung der DDR- Übersiedler Verdienste erworben.Geehrt wurde auch Tina Hösl (Döllnitz bei Pressath). Die examinierte Krankenschwester im ambulanten Pflegedienst kam 2001 zum Rotkreuz-Kreisverband und leitet seit 2012 die Hauskrankenpflege.BRK-Direktor Rath, der am 1. April selbst in Rente geht, würdigte Eigeninitiative und Improvisationstalent der Geehrten. "Keine leichte Arbeit" sei es in allen Bereichen des BRK-Kreisverbands, in dem 500 hauptamtlich Beschäftigte und dazu einige Tausend Ehrenamtliche tätig seien. Für den Personalrat gratulierte Bertram Kincl .