Der Zug der Demonstranten soll sich am Samstag, 5. Mai, quer durch die Innenstadt bewegen - und in der Sonnenstraße einen Zwischenstopp einlegen: direkt vor der CSU-Geschäftsstelle. Dort gibt's dann den geballten Protest gegen das geplante Polizeiaufgabengesetz (PAG). Zur Demo in Weiden ruft ein breites Bündnis aus Parteien und Verbänden auf. Organisator ist Sebastian Dippold, Kreisvorsitzender der Jusos. Die Demo beginnt um 10.30 Uhr auf dem Oberen Markt. Zum Unterstützerbündnis zählen neben den Jusos Nordoberpfalz auch der SPD-Unterbezirk, die FDP Weiden, Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen, der "Rioraum" und die "IPPNW - Ärzte in sozialer Verantwortung".