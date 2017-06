"Ich kann leider nicht jeden nehmen", sagt Gertrud Wittmann, Organisatorin des Bürgerfestes. "Es gibt nicht mehr Platz." Wenn es nach der Zahl der Bewerbungen ginge, würde das Ereignis am Sonntag, 25. Juni, von 11 bis 24 Uhr wohl doppelt so groß sein.

Bürgerfest-Programm am 25. Juni Bühne Oberer Markt: "D'Lausnigl" von 11 bis 23 Uhr



Bühne Unterer Markt: 11 bis 12.45 Uhr: "King Size Musics"; 13 bis 14.45 Uhr: "Angelo Palazzotto"; 15 bis 16.45 Uhr: "Mission Impossible"; 17.15 bis 19.30 Uhr: "Blue Haze"; 20 bis 0.30 Uhr: "Highline".



Weiden-am-See-Platz: 12 bis 13.30 Uhr: "Lemmy Kiner"; 14 bis 15 Uhr: "Stolen Josie"; 15.30 bis 17 Uhr: "Radio Haze"; 17.30 bis 19.30 Uhr: "Bad Habits"; ab 20 Uhr: "The Havlicek Brothers".



Marienbad-Platz: 11 bis 22 Uhr: DJ Patrick Jahn und befreundete Künstler von "sündikat e.V.".



Bühne Spitalgasse: Ab 11 Uhr: "Tännessee Fireliners".



Bühne Fleischgasse: Ab 18 Uhr: "Johnny Gold". (blu)

Aber die Stadt will nicht über die Stadtmauern hinausgehen. In der Altstadt sei mit sechs Bühnen und Dutzenden Ständen die Stromversorgung ohnehin schon ausgereizt, sagt die Event-Managerin der Stadt.Trotzdem gibt es dieses Jahr noch eine neue Bühne mehr. Der Verein "Das sündikat" bespielt dieses Jahr vermutlich den letzten freien Fleck der Altstadt. Es ist einer der lauschigsten Plätze von Weiden, der Marienbad-Platz inmitten von Kirschbäumen und Rosenbüschen, angeschmiegt an die alte Stadtmauer. "Das ist ein supergeiler Platz, total idyllisch", schwärmt Christian Gold vom "sündikat". Idyllisch soll er auch bleiben, wenn die Massen zum Bürgerfest kommen. Denn der Verein will laut Gold einen Ort "zum Abspannen" schaffen. Die Zielgruppe hat er genau anvisiert: "Das sind diejenigen, die sich sonst immer beim Bürgerfest an der Boccia-Bahn getroffen haben, so ein bisschen weg vom Trubel." Für diejenigen, die eine kleine Auszeit haben wollen, will das "sündikat" einen Ort schaffen. "Easy Sound" soll es mit DJ Patrick Jahn ab 11 Uhr geben, "vielleicht etwas funky". Die Besucher können auf Sitzen aus selbstgebauten Paletten abchillen. Essen und Trinken gibt es natürlich auch dort.Wer sich ins Getümmel stürzen will, der kann sich an den restlichen fünf Bühnen vergnügen. Rock- und Blues-Fans sind an der Bühne am Weiden-am-See-Platz in der Nähe der Michaelskirche richtig, dort spielen die Newcomer "Stolen Josie" und alte Hasen im Showgeschäft wie die "Havlicek Brothers". Die Bühne am Unteren Markt startet am Sonntag mit einem Jazzfrühstück mit "King Size Musics", dann wird es italienisch mit Angelo Palazzotto und zum Abend hin kommt "Highline" mit Partymusik. Die italienische Meile wird es wegen der Baustelle in der Judengasse nicht geben. Dafür sorgt Johnny Gold für eine Schlager-Party in der Fleischgasse.Am Unteren Markt spielt die Stadt- und Jugendblaskapelle "D'Lausnigl". Die "Tännessee Fireliners" steppen wieder auf der Bühne in der Spitalgasse. Am Samstag, 24. Juni, macht die "King Size Combo" ab 19 Uhr den feierlichen Warm-Up am Oberen Markt.Auch bei den Ständen gibt es wieder Abwechslung. "Wir wollen nicht jedes Jahr das gleiche Angebot haben", erklärt Wittmann. Neu ist etwa ein Stand des Eishockey-Vereins "Puckbusters", der Foodtruck "Baros Burger" und seit einigen Jahren gibt es auch mal wieder einen Hähnchen-Grill. Aber Wittmann weiß, auf was es wirklich ankommt: "Das Wetter muss passen, denn dann ist die Stimmung gut - und die Stimmung ist das Wichtigste."