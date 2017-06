Es gibt viel zu tun. Die Bürgerinitiative gegen atomare Anlagen Weiden-Neustadt/WN traf sich zur Sommersitzung. Vorstandssprecherin Hilde Lindner-Hausner berichtete ausführlich über den Stromtrassenwiderstand vor Ort und über die Weidener und Hofer Antragskonferenz zum förmlichen Verfahrens des Stromtrassenprojekts Südostlink.

Große Möglichkeiten für die Öffentlichkeit, in diesem Verfahren Einfluss zu nehmen, sieht sie nicht. Jedoch könne eine Entscheidung, wie beim Aus für die WAA, dem Ganzen sehr schnell ein Ende setzen. In der Politik sei bekanntlich alles möglich.Ministerpräsident Seehofer möge sich für ein Überdenken der Trassenplanungen einsetzen, denn der Bedarf dieser Trassen für die dezentrale Energiewende wird von den Teilnehmern stark angezweifelt. Die Planung wird auch rechtlich als unkorrekt angesehen. Die Beschwerde vor dem Aarhus-Komitee in Genf gegen das Umweltrechtsbehelfsgesetz wird unterstützt.Top-Thema waren die grenznahen riskanten Atomkraftwerke, speziell das AKW Temelin in Tschechien. Die noch laufende Petition "Stoppt Temelin - Gefährliche Schweißnähte untersuchen!" mit mehr als 77 000 Unterschriften soll im Juli an die Bundesregierung übergeben werden. "Es ist höchste Zeit, dass etwas passiert, bevor etwas passiert. Wir wissen, dass es nicht die Frage ist, ob die defekte Schweißnaht platzt, sondern, wann dies geschieht", zitierte Hilde Lindner-Hausner einen Experten.Aktiv unterstützte die BI auch die Unterschriften-Aktion "Neckar castorfrei", die sich gegen die geplanten Transporte von Castoren mit hochradioaktivem Müll vom AKW Obrigheim zum Atommülllager Neckarwestheim richtet. Nach einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Berlin sei schon in der kommenden Woche mit der ersten Verschiffung zu rechnen.Im Bundestagswahlkampf will sich die Bürgerinitiative einbringen und immer wieder ihre Positionen zur Entwicklung des Atomausstiegs für das Gelingen der dezentralen Energiewende und für das Erreichen der Klimaziele vorbringen."Zum nächsten BI-Treffen im September gilt es, ein neues zentrales Sitzungslokal zu finden, da die Zoiglstube im August schließt. Die Mitglieder bedauerten die Entscheidung der Wirtsleute und dankten Familie Übelacker für die Gastfreundschaft.