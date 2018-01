Die Ortsgruppe des Bund Naturschutz in Weiden ist weiter aufgeblüht. 2017 ist viel passiert. Aktuell setzen sich die Naturfreunde für "weniger Asphalt, mehr Wald" bei der Erschließung des Gewerbegebiets Weiden West IV ein.

Den letzten Stammtisch im alten Jahr nutzte Schriftführerin Irmi Eckel-Schönig für einen Rückblick. So setzte man sich mit Leserbriefen und einer Diskussionsveranstaltung zum Thema "Stadtnatur" insbesondere für den Erhalt des Baumbestandes ein. BN-Regionalreferent Reinhard Scheuerlein erläuterte die Bedeutung von Stadtbäumen als lebendige Klimaanlage, Erholungsspender und Lebensraum für Tiere. Zu leichtfertig würden oft gerade wertvolle, ältere Bäume entfernt.Ebenfalls um den Erhalt schützenswerter Natur ging es beim Thema West IV. Unter dem Motto "Weniger Asphalt, mehr Wald" gestalteten die Aktiven zwölf Infotafeln, die im Pressather Wald, entlang des geplanten Gewerbegebietes, aufgestellt wurden. Hierbei werden die ökologischen Funktionen des großen Waldgebietes für Mensch und Tier betont. Man befürchtet außerdem hohe Kosten für Erwerb und Erschließung der Gewerbeflächen dort. Zur Unterstützung einer Online-Petition und zum Erheben von Einwendungen wird aufgerufen. Die Tafeln sind auch auf der Facebookseite der Vereinigung zu sehen (Bund Naturschutz Ortsgruppe Weiden).Konkret Hand angelegt wurde beim Aufhängen Dutzender Nistkästen für Vögel und Fledermäuse sowie bei der Pflege eines Feuchtgebietes an der Schweinenaab. Mit dem Arbeitskreis Stadtnatur pflanzte man Wildblumen im Hammerwegpark. Der BN beteiligte sich an Aktionen gegen die weitere Zulassung von Glyphosat, gegen die geplanten Strom-Trassen und für das Volksbegehren gegen den Flächenverbrauch in Bayern. Online gestellt wurde die Homepage der Ortsgruppe ( www.neustadt-weiden.bund-naturschutz.de). Etabliert hat sich der monatliche Stammtisch jeden dritten Donnerstag um 19 Uhr im Café Heinzelmann, zu dem Interessierte jederzeit herzlich eingeladen sind.