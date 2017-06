Das Urteil gegen den Vohenstraußer Kindermörder Oliver H. ist rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof hat die Revision der Verteidigung verworfen. Es bleibt damit bei lebenslänglich für den 34-jährigen Sachsen-Anhalter, der am 4. August 2015 den neunjährigen Maximilian so schwer schlug, dass dieser nachts verstarb.

Die Mutter des Kindes reagierte am Montag mit großer Erleichterung: "Für mich ist es eine frohe Botschaft, dass es vorbei ist." Hätte der 1. Strafsenat das Urteil aufgehoben, hätte erneut verhandelt werden müssen. Ganz vorbei ist das Kapitel für die 36-Jährige aus Oberbayern dennoch nicht. Im Juli steht ein Zivilverfahren in Bayreuth an. Es geht um Einrichtungsgegenstände, welche die Frau bei ihrem Umzug 2015 mit in die Oberpfalz brachte. Häftling Oliver H. verweigert die Herausgabe. Ihr Anwalt Werner Buckenleib hat den 34-Jährigen zudem außergerichtlich zur Zahlung von Schmerzensgeld aufgefordert, was dieser bisher ablehnte. Sollte es dabei bleiben, kündigt Buckenleib eine Klage auf Schmerzensgeld an.Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs ist eine Schlappe für den Berliner Anwalt Ulrich Dost-Roxin, den sich der Angeklagte für einige zehntausend Euro neben Pflichtverteidiger Tobias Konze leistete. Dost-Roxin hatte rund 600 Seiten Revisionsbegründung verfasst. Auf diese geht der BGH nicht ein. Die dreiseitige Karlsruher Ablehnung befasst sich nur mit den Argumenten von Pflichtverteidiger Tobias Konze. Der Weidener hatte den Ausschluss der Öffentlichkeit bei drei Zeugenaussagen gerügt. Der BGH wies dies als unbegründet zurück.Dost-Roxin hatte nach dem Urteil - auch auf seiner Homepage - kräftig gegen die Schwurgerichtskammer unter Vorsitz von Landgerichtspräsident Walter Leupold ausgeteilt. Dieser sei bei der Urteilsbegründung "lautstark, teilweise ausfällig gegen den Angeklagten" geworden. So hatte Leupold bei der Verurteilung wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen am 27. Oktober 2016 unter anderem gesagt: "Wenn mehr ginge, hätten wir mehr verhängt." Zusätzlich wurde der 34-jährige Frührentner wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen verurteilt. Der Todesnacht waren mehrere Wochen vorausgegangen, in denen sich das Kind in seiner Obhut befand, während die Mutter in einer Klinik war. Sie hatte den Sohn guten Glaubens dem alleinerziehenden Vater eines etwa gleichaltrigen Buben anvertraut. Die Wohnungen lagen nebeneinander in der Vohenstraußer Innenstadt. In diesen Wochen wurde Maximilian K. geschlagen, musste stundenlang in der Ecke stehen, hungrig beim Essen zusehen und Erbrochenes mit den Händen wegputzen. All das hatte der Angeklagte an den neun Verhandlungstagen zugegeben. Die tödlichen Schläge in der Duschkabine schob er auf die gerade von der Kur zurückgekehrte Mutter.