Weihnachtsmärkte locken die Massen. Und damit auch die Langfinger. Schon im Zug nach Nürnberg oder Regensburg könnten sie zugreifen. Oder dann im Gedränge vor dem Glühweinstand. Die Bundespolizei rät: Augen auf!

Die Tricks der Diebe Der Auflauftrick: Ein Komplize blockiert den Weg, lässt das Opfer auflaufen. Zeitgleich nutzt der Täter den Überraschungsmoment und greift von hinten zu.



Der Klopftrick: Ein Komplize klopft an das Zugfenster um das Opfer zum Aufstehen zu bewegen. Liegengelassene Wertgegenstände werden entwendet.



Der Antänzertrick: Auch hier versucht ein Komplize durch aufdringliches Ansprechen und Anfassen abzulenken. Der Dieb nutzt diesen Moment.



Zigarettentrick: Raucher werden nach einer Zigarette oder nach Feuer gefragt. Ein zweiter stiehlt die Beute.



Beschmutzungstrick: Die Bekleidung des Opfers wird verschmutzt. Die Verärgerung wird vom Dieb ausgenutzt. (pdtr)

"Die Diebe haben so einige Tricks", weiß Polizeioberkommissar Franz Völkl von der Bundespolizei. Mit zwei Kollegen am Weidener Bahnhof leistet er Präventionsarbeit an einem Aktionstag. Drei weitere Kollegen sind zeitgleich in den Zügen unterwegs. Sie informieren vor Ort über die typischen Fehler und Fallen. "Die Aufklärungsquote bei Taschendiebstahl ist leider gering. Nur gut 7 Prozent der Täter konnten 2015 ermittelt werden", erklärt Völkl.Bei den Tätern handle es sich meist um Mitglieder organisierter Banden. Direkt nach dem Diebstahl übergäben sie die Beute an einen Komplizen. "Das geht dann ganz schnell. Wenn man den Täter erwischt, ist das Geld schon über alle Berge. Und selbst wenn man kein Bargeld dabei hatte, teuer wird es so oder so." Die Ersatzbeschaffung von Personalausweis, Reisepass, Führerschein, Fahrzeugschein und ein paar Bank- oder Kreditkarten koste schnell 500 Euro. Dazu komme der Zeitaufwand für einige Behördengänge."Die Opfer sind meist weiblich", weiß der Oberkommissar. Dies liege daran, dass Damen häufig Handtaschen tragen. Diese seien oft offen, hingen an der Seite. Deshalb sollten jene Tipps beachtet werden: "Taschen geschlossen, mit der Verschlussseite zum Körper tragen. Jacken und Taschen nicht unbeaufsichtigt lassen. Besonders bei Menschenansammlungen, Engstellen und Ablenkungen besonders gut auf die Wertgegenstände achten." Falls es trotzdem zum Diebstahl gekommen ist, "bewahren Sie Ruhe, fordern Sie andere Personen zur Mithilfe auf und melden Sie die Tat bei der Polizei. Zum Sperren der Bankkarten können Sie die Rufnummer 116116 nutzen."