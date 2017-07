Der Bundeswehrskandal, vor allem aber die Reaktion der Politik darauf - das war auch Thema beim Treffen der Kameradschaft ehemaliger Soldaten, Reservisten und Hinterbliebener (ERH). Bezirksvorsitzender Dieter Götz lobte dabei den Deutschen Bundeswehrverband (DBwV): Dieser habe sich klar vom Vorwurf distanziert, es gebe ein Haltungsproblem in der Bundeswehr.

Unmut sei auch aufgekommen unter den Soldaten wegen der Durchsuchung der Bundeswehrstuben und Spinte. Dabei ging es darum, Gegenstände mit Bezug zur Wehrmacht zu finden. Götz bezeichnete diese Maßnahme als etwas übertrieben. Beim ERH-Treffen galt das Gedenken dem verstorbenen Kameraden Dieter Tornau, der demnächst eine Ehrung für 60 Jahre bekommen hätte.Eben jene Ehrung für sechs Jahrzehnte beim DBwV überreichten Götz und Ortsvorsitzender Reinhold Deglmann an Stabsfeldwebel a. D. Günther Hohlmeier. Eine weitere Auszeichnung für 50 Jahre ging in Abwesenheit an Franz Schwertfeger. Der stellvertretende Vorsitzende, Stabsfeldwebel a. D. Mario Rössler, erhielt die seltene "DBwV-Ehrennadel in Gold" für seine langjährige und wertvolle Verbandstätigkeit.Von der DBwV-Landesversammlung berichtete Götz. 258 Anträge seien für die Bundesversammlung aufbereitet worden. Themen der zehn Ausschüsse waren Besoldung, innere Sicherheit, Satzungsänderungen sowie Zeitsoldaten und Wehrdienst. Deglmann berichtete, der Mitgliederstand habe sich etwas erhöht - auf 247 ehemalige Soldaten. Die nächste Mitgliederversammlung ist am 18. September um 19 Uhr im Betreuungsheim mit vorheriger Vorstandssitzung um 17 Uhr.