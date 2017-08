Einfach mal so über eine Blumenwiese laufen, in Pfützen springen oder auf Bäume klettern. Einfach mal so dem Kollegen ein Eis spendieren, die Freundin ins Kino einladen oder die Eltern besuchen. Einfach mal so ein Piercing stechen lassen, Bungee-Jumpen oder in den Flieger steigen und wegfliegen.

Warum? Weil es Spaß macht! Einfach so. Am Sonntag, 27. August, ist der „Einfach So“-Tag. Als „Just Because“-Day wurde er 2005 in den USA eingeführt. Es geht darum, einfach das zu tun, was einem Spaß macht, spontan und ohne Begründung. Einfach so eben.Vier Kollegen haben sich dazu auch so ihre Gedanken gemacht – Einfach so!„Wenn man auf der Autobahn von Innsbruck in Richtung Brenner fährt, kommt man über die Europabrücke, die das Wipptal überquert und 192 Meter hoch ist. Von dieser Höhe kann man von der Brücke springen. Keine Angst – nicht einfach so, sondern mit einem Seil an den Füßen.Warum man das macht? Ja, eben – einfach so und weil das Spaß macht! Woher ich das weiß, und ob ich mich traue? Weil ich schon mehrere, nüchtern betrachtet völlig sinnfreie und nutzlose Bungee-Sprünge von Türmen oder Brücken gemacht habe. Was nicht heißt, dass man keine Angst oder zumindest Respekt hat, denn 192 Meter ist ECHT hoch ... Aber es waren gute Entscheidungen – das Gefühl, da oben kurz vor dem Absprung zu stehen, ist nur sehr schwer zu beschreiben …“"Ich bin diese Woche einfach so, ohne es zu bereuen, nach der Arbeit an verschiedene Badeseen gefahren, um sie mir mal anzusehen. Reingesprungen bin ich nicht. Manchmal war es zu kalt oder das Wasser war nicht schön. Ich bin dann drum herum gegangen oder habe mich mit Leuten dort zusammengesetzt und ein Weizen getrunken. Aber ich finde schon noch den perfekten Ort und dann spring ich einfach so rein und merke mir den Ort für die nächste Saison.""Wenn ich könnte, würde ich alle Termine absagen, in einen Zug steigen und einfach losfahren. Egal wohin, egal wie lange, egal mit wem. Gefällt mir ein Ort, steige ich aus und bleibe; gefällt er mir nicht, steige ich in den nächsten Zug. Vielleicht fahre ich einen Tag planlos durch die Gegend, vielleicht aber auch zwei oder drei. Termine müssen so lange auf mich warten. Einfach so.""Es war im vierten Semester. Ich saß in dieser ätzenden Politikvorlesung, die ich als einzige aus meiner Clique wiederholt habe. Meine Mädels saßen parallel in einem anderen Hörsaal. Plötzlich bekam ich eine SMS: "Wo lässt du dich morgen piercen?", fragen sie mich spontan. Mit dem Gedanken habe ich schon lange gespielt, nur der Mut hat mir gefehlt. Am nächsten Tag sind wir gemeinsam ins Piercing-Studio. Einfach so. Seitdem ziert ein kleines Steinchen den Tragus meines linken Ohrs - und erinnert mich an mein Studium in Passau und meine Mädels dort."