Wer benutzt sie nicht, die englischen Begriffe im Alltag: "Wenn die Shopping-Tour vorbei am Info-Point zum City-Center führt und man dort eine Bekannte trifft, der man Happy Birthday wünscht, gehört dies zum Highlight des Tages." Die Theatergruppe "MimOldies" des Maria-Seltmann-Hauses unter Regie von Winfried Bühner nahm beim bunten Nachmittag Anglizismen aufs Korn. Titel: "Denglisch für Anfänger".

Unter den Zuhörern waren auch Gäste des BRK-Seniorenhauses Frohnwiese aus Plößberg, darunter der rüstige ehemalige Weidener Juwelier Max Lohner, der kurz vor seinem 100. Geburtstag steht. Los ging es mit Sommertheater passend zum Regenwetter mit der Schirmmacherin (Waltraud Voit) und ihrer Kundschaft (Reiner Völkl). Wie man Sprachbarrieren am Bau überwindet demonstrierten Waltraut Heimerl und Winfried Bühner. Ohne Worte kam eine Szene auf einer Parkbank aus. In den Hauptrollen: eine strickende Seniorin, ein Liebespärchen und ein Gammler, aufgeführt von Else Kraus, Ernie Liebwein, Jutta Wolfrath und Winfried Bühner.Im Sketch "Feierabend" trafen mit Dietmar Titz und Waltraut Heimerl ein müder Ehemann mit einer putzenden Hausfrau aufeinander. Gerti Dorner nahm mit dem Gedicht "Das Wochenbrevier" Stellung zur Arbeit, zu der es nie zu spät ist. Der Singkreis und der Instrumentalkreis mit Gerhard Arnold, Elfie Bühner und Reiner Völkl lockerten den Nachmittag auf. Die Gäste im vollen Saal spendeten einen großen Schlussapplaus.