Burschenverein feiert 120-jähriges Bestehen

Das Beste zum Schluss. Seit einem Jahr bereitet der Burschenverein Rothenstadt sein 120-jähriges Jubiläum vor. Das Ergebnis: ein gut besuchtes, mit Überraschungen gespicktes Festwochenende.

Rothenstadt . (kzr) Die Vorbereitungen dauerten und waren letztlich von Erfolg gekrönt. Im kleinen Vereinsheim hinter dem VfB-Gelände hatten die Aktiven in elf Sitzungen und monatlichen Besprechungen das dreitägige Jubiläumsfest entwickelt. Sogar das große Zelt stellten die Burschen vor einer Woche unter Leitung eines Zeltmeisters selbst auf. Ziel war, den Gästen etwas Besonderes zu bieten. Das gelang unter der Leitung des Vorsitzenden Benjamin Hösl prima.Bereits am Freitag startete das Rothenstädter Fest mit einem "Warm-up" mit Mitglied Jonas, besser bekannt als "DJ Diddy". Er beschallte seine 300 Gäste mit bayerischer Musi und rockigen Rhythmen. Im Barzelt konnten sich die Gäste von einem Cocktail-Automaten bedienen lassen, der alles automatisch mixte, ob mit oder ohne Alkohol. Ein Knopfdruck genügte - und ins Glas liefen Caipirinha, Pina Colada oder ein Cuba Libre. Mitglied Philipp hatte seinen Holzpizzaofen aufgebaut und die Besucher standen Schlange.Am Samstagabend war Großbetrieb. Schon zur Mittagszeit blieb in Rothenstadt die Küche kalt, denn der Jubelverein servierte 150 Portionen Schweinebraten und Knödel. Am Nachmittag war eine Kaffeestube eingerichtet. Freundinnen und Mütter und viele andere Bäckerinnen lieferten über 40 Torten und Kuchen, Kücherln und Muffins an.Die jungen Gäste kamen am Abend aus dem ganzen Landkreis: per Bus aus Moosbach, mehrere Dutzend aus Püchersreuth. Die ersten Hundert erhielten am Einlass einen gratis "Shoot" an der "Fotobixn". Per Video wurden die Fotos dann ins Zelt gespielt. Viel Betrieb war an der Pils- und Weizenbar. Die Ehrenmitglieder und auch die Ehrenvorsitzenden des Vereins hatten sich bereit erklärt, hier kostenlos den Service und Ausschank zu betreiben. Sie hatten viel zu tun.Musikalisch gaben die Fünf von "Wöidarawöll" den Ton an. "Wöidarawöll" ist der bayerische Ausdruck für "Sei's, wie es will" - und genau so ist auch die Band: alles drin, alles echt, alles ein bisschen anders, aber am Ende war's klasse. Das Liederspektrum von "Wöidarawöll" war dabei nicht leicht zu beschreiben. Schließlich reicht es von Slavko Avsenik und seinen "Ofenkierern" bis hin zu Peters Fendt-Lettn-Song alias "500 Miles". Weiter ging es über urbayerische Zwiefache und Boarische bis hin zu Gröhlern wie "Hände zum Himmel" oder "Highway to Hell".