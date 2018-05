BVS gewinnt Flugball und fährt zur Deutschen

Den Titel des Bayerischen Meisters haben sie jetzt wohl abonniert: Die Flugballer des BVS fahren den Erfolg erneut ein. Jetzt strebt das Team noch höhere Ziele an.

Nach der Bayerischen Meisterschaft im Vorjahr war nun auch die Titelverteidigung erfolgreich. Der Behinderten- und Vitalsportverein (BVS ) Weiden holte sich erneut den begehrten Titel. Zum Wettkampf in der Turnhalle der Mittelschule Waldsassen waren insgesamt sechs Mannschaften angetreten, zwei davon hatte der BVS entsandt. Unter den Augen von Turnierleiterin Tine Hechenberger begannen die Spiele. Titelverteidiger Weiden 1 absolvierte bravourös Spiel für Spiel und wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Auch die zweite Mannschaft spielte sich mit Freude und Ehrgeiz durch das Turnier. Am Ende belegte sie einen tollen dritten Platz.Die erste Mannschaft gewann gegen Waldsassen 1 mit 23:9 und gegen Waldsassen 2 mit 30:7. Weitere Siege holte das Team gegen Nürnberg 1 (27:10) und Nürnberg 2 (26:12). Die zweite Mannschaft des BVS ging gegen die Erste mit 24:13 Punkten unter. Nach einem Finale, das sehr spannend begonnen hatte, stand der Sieger fest: Weiden 1. Die Mannschaft qualifizierte sich somit erfolgreich für die Deutsche Meisterschaft am 2. Juni in Karlsruhe.