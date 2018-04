Die Sportler des Behinderten- und Vitalsportvereins (BVS) Weiden holen bei der Deutschen Meisterschaft im Bowling eine Bronzemedaille. Die Freude ist besonders groß, weil sich die Spieler keine Chancen ausgerechnet haben.

Mit zwei Mannschaften reiste der BVS zur Teilnahme an der 6. Deutschen Meisterschaft im Bowling in den Ruhrpott. Ohne große Ambitionen auf einen Podestplatz fuhr die Truppe 600 Kilometer bis nach Oberhausen.Die Aktiven wussten, dass sie weder vom Trainingspensum her, noch aufgrund der Bowlinganlagen, mit den Mannschaften aus Ludwigshafen und Berlin mithalten können und machten sich keine große Hoffnung auf einen Siegerplatz.Vormittags trugen die Mannschaften ihre Kämpfe aus. Der Favorit, der BSV Ludwigshafen 2, belegte mit 1732 Pins unangefochten den 1. Platz vor dem Mitfavoriten Berlin Tempelhof-Schöneberg mit 1597 Pins. Einen überraschenden, aber klaren 3. Platz, erkämpfte sich die erste Mannschaft des BVS Weiden mit Stefan Schmucker, Sven Tittelbach und Alfred Weiß mit 1503 Pins vor dem BSV Fortuna Oberhausen mit 1377 Pins. Auf den weiteren Plätzen folgten die Maudacher Werkstatt Oberhausen, BSV Ludwigshafen 1, der BVS Weiden 2 mit Tanja Penner, Regina Market und Juliane Weiß, Lebenshilfe Bad Dürkheim und BSV Ludwigshafen 3.Nach der Mittagspause war der Start in den Einzelwettkämpfen angesetzt. In drei Durchgängen kämpften die Damen und Herren auf wechselnden Bahnen um die besten Plätze. Die Damen des BVS Weiden erwischten einen guten Tag, Tanja Penner verpasste wegen 9 Pins nur knapp die Bronzemedaille, gefolgt von Regina Market auf dem 5. Platz.Juliane Weiß und Laura Forster holten mit Platz 8 und 10 noch ein gutes Mittelfeldergebnis. Platz 1 bis 3 ging an die Damen vom BSV Ludwigshafen. Bei den Herren behauptete sich Stefan Schmucker vom BVS Weiden unter den Halbprofis aus Ludwigshafen und Berlin mit einem guten 6. Platz. Alfred Weiß und Sven Tittelbach belegten bei den Herren die Plätze 11 und 14.Mit diesen Ergebnissen war die Bowling-Abteilung des BVS Weiden mehr als zufrieden, spielte sie doch gegen Mannschaften und Einzelspieler die, aus Bowling-Hochburgen kommend, mit entsprechend hohem Trainingsaufwand und hochwertigem Ligabetrieb ausgestattet, über sehr große und langjährige Erfahrung verfügen.