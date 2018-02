Callejon-Gruppe löst Ticket für Weltmeisterschaft in Jamaika

Mit guten Platzierungen kamen die Kickboxer der Weidener Callejon-Gruppe aus Würzburg zurück. In der dortigen Arena hatten sie am Diamond-Cup teilgenommen. Knapp 900 Sportler aus ganz Deutschland machten mit. Der Grund: Mit dem Turnier konnten sich die Teilnehmer für die Amateur-Weltmeisterschaft der ISKA in Jamaika ab 19. September qualifizieren.

Mit zwei Gürteln und ersten Plätzen kam Jose Callejon vom "Champions Club Weiden" heim. Im Kickboxen und der Gruppe A 1 (73 Kilogramm) holte er sich die Titel und damit die Starterlaubnis für Jamaica.Bestens vorbereitet war auch Kerstin Semmelmann, die in ihrer Klasse bis zu 55 Kilogramm in den beiden Gruppen den zweiten Platz belegte und gegen sechs Gegner antreten musste. Sie erhielt zwei Pokale. Manuel Träger (bis 75 kg) gewann zwei Mal den dritten Platz.