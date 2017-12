Waschechter Rock 'n' Roll begeisterte am Freitagabend im "Parapluie". Die Kemnathter Formation "Capone & The Prohibition Band" spielten guten, handgemachten Rock, getreu dem Motto von Neil Young: "You can not beat two guitars, drum and bass!" Die vier Musiker hatten gefühlvolle Balladen von den Beatles, psychedelische Klassiker von den Doors und Gassenhauer von Elvis Presley oder Van Morrison im Repertoire. Es wurde sogar getanzt vor der Bühne. Das ausdrucksstarke Gitarrenspiel und der authentische Gesang von Matthias Müller, auch bekannt als "John Fogerty der Oberpfalz", standen im Vordergrund. Abgerundet wurden die Arrangements von Heiko Schweiger, der schon mit verschiedenen Bands Erfahrungen sammeln konnte. Die Rhythmusfraktion bildeten Thomas Nickl am Schlagzeug, der nahezu alle Instrumente blind beherrscht, und Michael "Magister Evil" Schmid am Bass, der wie kein zweiter die exzessive Lebensart "Sex, Drugs and Rock 'n' Roll" verkörpert.