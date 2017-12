Sie kamen, sangen und spielten sich in die Herzen der Gäste: Das Set von "Garbage of Daydreaming" war ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk für alle Blues-Rock-Liebhaber. Deshalb wollte auch keiner die Band von der Live-Stage im "Parapluie" herunter lassen. So spielte sie eine Zugabe nach der anderen. Und die Fans feierten mit. Vor einem Jahr waren die "Daydreamer" schon einmal vor Ort. Damals mit ihrem Gig "We keeping the Blues alive".

"Soulshine", "Mississippi Kid", "Proud Mary": Auch diesmal ging es wieder live zur Sache. Auf den Tisch kamen nur eigene Songs und gut ausgewählte, neu arrangierte Cover-Stücke. Die Band wurde 2008 von der Sängerin Natascha Schindler und dem Gitarristen Thorsten Horn gegründet. Über die Jahre durchlief die Band sehr viele verschiedene Phasen, so wurde aus dem Duo ein Trio, das mit Akustik-Rock und Blues-Cover durch die Lande zog.Inzwischen sind ein Drummer und ein Bassist dabei. Die Formation spielte schon auf etlichen Festivals, in Clubs und im Radio. Europaweit. Mit ihrem aktuellen Album "On the Highway" und einem Programm, gemischt aus gut ausgewählten zeitlosen und eigenen Blues- und Rock-Nummern, lieferte die Gruppe ein tolles Konzert ab.