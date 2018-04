Der Bayerische Rundfunk (BR) sucht unbezahlte Statisten für den "Franken-Tatort" in Bayreuth. Doch die Casting-Agentur hat ein ungewöhnliches Geschäftsmodell.

München/Weiden. Zahlen wofür andere Geld bekommen: Der BR sucht über die Claussen+Putz Filmproduktion GmbH Statisten für die Dreharbeiten zum "Franken-Tatort" in Bayreuth. Dafür arbeitet sie mit einer Casting-Agentur zusammen, deren Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) recht ungewöhnlich daherkommen. Wer sich als "Tatort"-Statist bewirbt, schließt gleichzeitig eine halbjährige Mitgliedsschaft ab, die 29 Euro kostet.wenn ein Mitglied erstmalig für einen Film engagiert wurdeoder mindestens drei konkrete Anfragen per E-Mail für eine oder mehrere Produktionen erhalten hat. Dabei spielt es für das Unternehmen keine Rolle, ob das Mitglied auf die E-Mails reagiert.Jedem Interessenten, der sich bei der Agentur angemeldet hat, droht daher, dass er den Mitgliedsbeitrag bezahlen muss, sobald er drei Anfragen per E-Mail erhält, egal ob er dabei den Zuschlag für eine Rolle bekommt. Das Geschäftsmodell kommt auf Facebook nicht gut an. Eine Nutzerin schreibt: "Eine höchst unseriöse Agentur, die vertraglich festgelegt nach zwei erfolgreichen Vermittlungen Gebühren verlangt. Finger weg!". Für eine Stellungnahme war am Freitag kein Ansprechpartner der Agentur zu erreichen.Selbst die in der Branche tätige Agentur "Movie Office Filmservice Bayern" warnt wegen zahlreicher Anfragen von besorgten Komparsen auf Facebook die Interessenten: "Ihr meldet euch dort bei einer Münchener Agentur an, bei der wir nur dazu raten können die AGB genau und bis zum Ende zu lesen, bevor man sich dort anmeldet. Unentgeltliche Komparsenauftritte für einen finanzierten Fernsehfilm würden wir ohnehin nicht vermitteln."Und auch der BR scheint die Praxis inzwischen merkwürdig zu finden. Nach der Anfrage von Oberpfalz-Medien hat er reagiert und die Produktionsfirma verständigt. Die Agentur hat die Anmeldung für den "Franken-Tatort" inzwischen mit dem Hinweis "Den Job als Statist ausprobieren = 100 Prozent kostenlos" versehen. Die Produktionsfirma erklärt, dass die Agentur in diesem Fall nicht als "Vermittler", sondern "als Dienstleister ihre Plattform zur Verfügung stellt". Sie versichert: "Die Bewerber müssen sich dort nicht gebührenpflichtig anmelden."Bleibt die Frage nach den unbezahlten Statisten für das 1,5-Millionen-Euro-Projekt "Tatort". "Ihr Auftritt ist freiwillig und unentgeltlich" heißt es in der Ausschreibung der Produktionfirma. Zudem müssen sich die Statisten auf lange Drehtage einstellen und mit "mindestens 10 Stunden Anwesenheit und einem frühen Drehbeginn" rechnen. Komparsen und auch Statisten erhalten normalerweise eine kleine Aufwandsentschädigung - zwischen 50 und 200 Euro.Die Produktionsfirma ist anderer Meinung und schreibt in einer Stellungnahme: "In unserem Tatort ... geht es unter anderem um eine Großveranstaltung. Dazu brauchen wir eine große Zahl an Statisten. Mit den Mitteln, mit denen ein normaler Tatort ausgestattet ist, wäre dies nicht zu realisieren. Komparsen - die im Gegensatz zu Statisten eine Spielhandlung haben - werden branchenüblich bezahlt."Michael von Hohenberg, Geschäftsführer von Movie Office Filmservice Nordbayern, erklärt dagegeen: "Der Begriff Statist kommt aus dem Theater, Komparse aus dem Film. Einen Unterschied gibt es nicht. Sollte es sich um eine kleine Sprechrolle handeln, ist Kleindarsteller die korrekte Bezeichnung." In der Branche seien die Begriffe bekannt.