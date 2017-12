Weil der Kassier des Jagdverbandes Weiden-Neustadt aufmerksam ist, verhindert er einen Betrug. Scheinbar sind nicht nur Firmen von der Masche betroffen, auch Vereine stehen auf der Liste der Gauner.

Mailadresse untersucht

Im Betreff stand: dringend. In der Mail wurde ich gefragt: "Können wir heute einen internationalen Transfer tätigen? Hans Lehner, Kassier des Jagdverbandes Weiden-Neustadt

CEO-Fraud, so heißt die Betrugsmasche,. Die Täter schlüpfen in die Rolle des Geschäftsführers (CEO) und beauftragen so einen Mitarbeiter, eine größere Geldsumme ins Ausland zu überweisen.Auch Hans Lehner, Kassier des Weidener Jagdverbandes bekam am Dienstag eine solche E-Mail vom angeblichen Vorstand. "Im Betreff stand: dringend. In der Mail wurde ich gefragt: 'Können wir heute einen internationalen Transfer tätigen?'", erinnert sich der Weidener. "Ich habe dann schnell am Handy zurückgeschrieben, um zu klären, um was es sich eigentlich handelt." Er fand heraus, dass er noch heute 36 985 Euro für "Anschaffungen und Beratung" nach England überweisen sollte. "Zuerst dachte ich, das soll ein Witz sein." Das formulierte er auch, doch zurück kam nur: "Kein Scherz." Der Mailschreiber fragte nach dem aktuellen Kontostand und schlug eine Teilüberweisung von 10 500 Euro vor. "Den Rest sollten wir dann kommende Woche überweisen."Hans Lehner wurde es zu bunt, deshalb griff er zum Telefon. Der Vorsitzende versicherte ihm, weder eine Überweisung in Auftrag gegeben noch eine Mail geschrieben zu haben. "Ich habe dann die Mailadresse untersucht und herausgefunden, dass zwar der Name darin stimmte, die Adresse aber eine andere war." Daraufhin informierte er sofort die Polizei und erstattet eine Anzeige. Die Kriminalpolizei ermittelt."Im Nachhinein kann ich nachvollziehen, wie das gelaufen sein muss", sagt Lehner. "Auf unserer Website stehen unsere Namen und Mailadressen." Seltsam sei nur, dass die Betrüger wohl mehr Geld hinter dem Jagdverein vermutet haben müssen. "Dabei ist bei uns schon die Anschaffung eines neuen Computers eine größere Summe.""Ich hätte ja gute Lust, gaudihalber nachzufragen, was genau angeschafft worden ist." Lehner möchte andere Vereine warnen: "Seien Sie skeptisch, sobald es um größere Summen geht." Auch die Polizei rät Unternehmen und Vereinen: Vor der Zahlung von größeren Beträgen ins Ausland immer E-Mail-Adressen überprüfen und telefonisch absichern.