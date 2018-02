Das Ensemble des Chiemgauer Volkstheaters bringt ein klassisches Bauerntheater in die Max-Reger-Halle: "Der Kartlbauer" ist am Samstag, 24. Februar, um 19 Uhr (Einlass 18 Uhr) zu sehen.

Bauer Martin ist nach einer gescheiterten Liebe spielsüchtig. Seine Schwester Anna und Knecht Gustl wollen ihn vom Kartenspielen abbringen - erfolglos. Martin steuert auf die Katastrophe zu: Er verliert beim Spiel mit dem Großbauern und soll dessen hässliche Tochter heiraten. Für das Theater gibt es bei Oberpfalz-Medien 5 mal 2 Karten zu gewinnen. Wer an der Verlosung teilnehmen will, ruft unter 0137808401627 an und spricht das Stichwort "Kartlbauer", Name, Adresse und Telefonnummer aufs Band. Der Anruf aus dem Festnetz kostet 0,50 Euro (Mobilfunk kann abweichen). Der Anschluss ist bis Freitag, 16. Februar, 14 Uhr, geschaltet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter des Medienhauses und ihre Angehörigen dürfen nicht teilnehmen. Die Gewinner erklären sich mit der Veröffentlichung ihrer Namen einverstanden. Viel Glück!