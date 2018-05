Bereits im Winter 2017 wurde dieses Ereignis mit den Mitarbeitern der "Initiative" vorbereitet. Das warme Frühlingswetter ermöglichte ein Treffen vor dem Gemeinschaftshaus, und so war ein Kommen und Gehen und vor allem ein Bleiben ermöglicht. Die jungen Menschen interessierten sich für die Bewohner und die Arbeit des "Initiative e. V.". Gemeinsam mit ehrenamtlichen Mitarbeitern entstand ein lebhafter Austausch am gemütlichen Kaffeetisch.Nachdem die Gitarre ausgepackt und die Liederbücher verteilt waren, entwickelte sich ein vielstimmiger Chor der Gemeinsamkeit bis in den Abend. Die Gruppe verabschiedete sich mit dem Versprechen, bald wieder zu kommen.