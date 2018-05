Chris Boettcher - das ist der Kerl mit dem Bierzelt-Lied "Zehn Meter geh'" - weiß um die Probleme bei der Liebe im fortgeschrittenen Alter. Zu rhythmischem Geklatsche der Zuschauer tönt er: "Lass bloß die Strümpfe an, runter darf nur die Hose, sonst kriegst du statt 'nem Höhepunkt, vielleicht auch 'ne Thrombose."

Man sagt, dass Putin das Tier geschossen hat, das Trump jetzt auf dem Kopf trägt." Chris Boettcher

Anderes Beispiel: "Du bei mir im Nachtkästchen, da liegt noch ein Vibrator und neben dir für alle Fälle der Defibrillator." Genauso gnadenlos zieht er im voll besetzten Schlör-Saal aber auch das 15-jährige "Pupertier" durch den Kakao. Er ist rotzfrech, der gebürtige Ingolstädter in Diensten des Bayerischen Rundfunks. Und er ist brillant. Der beste Freund von Donald Trump sei Wladimir Putin, erzählt der Comedian. Warum? "Man sagt, dass er das Tier geschossen hat, das Trump jetzt auf dem Kopf trägt."Oder Boettchers Definition von AfD: "asozial, fremdenfeindlich, dämlich." Eine Partei, die angstgeplagt sei wegen einer vermeintlichen Islamisierung des Abendlandes. Dass es in Thüringen künftig statt der Bratwurst nur noch Döner geben könnte. Man mache sich in dieser Partei Sorgen, dass hierzulande bald nur noch "komische" Namen wie Muhammad, Yussuf und Suleika dominierten, anstelle der guten, alten deutschen Vornamen Kevin, Dustin und Chantal. Eine Überfremdung, die Einfluss nehmen könnte auf das bayerische Liedgut: "die Sennerin aus Istanbul", gesungen von den "Dubaitalern".Boettcher beleuchtet auch die geniale Wirkung von Andreas Gabalier mit Texten wie "Hodi odi ohh di eh" auf die deutsche Sprache. Schließlich traut er sich ganz oben anzuklopfen mit der Frage: "Hast du wirklich g'wollt, dass jeder, der an dich glaubt, a Kirchensteier zohlt?" Habe Jesus bei der Brotvermehrung Eintrittsgeld kassiert, das Abendmahl mit Sponsorenwerbung finanziert? Nur Blinde mit Versicherung wieder sehend gemacht?Boettcher ist ein begnadeter Stimmenimitator. Er kann den Herbert Grönemeyer. Er nuschelt wie Udo Lindenberg, imitiert den tiefen Maffay-Bass und redet wie Rainer Calmund. In seiner geplagten Promi-WG wohnen ferner Angela "Raute" Merkel, Edmund Stoiber, Horst Seehofer, Jogi Löw, Franz Beckenbauer und der "fränglische" Loddar Matthäus ("Pull you first out, make you free").