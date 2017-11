Spekulatius und Lebkuchen gibt es schon seit Wochen zu kaufen, nun ziehen auch die Christbäume in die Stadt ein: Den Vorplatz vor dem neuen Rathaus ziert seit Donnerstag eine Nordmann-Tanne aus dem Westen Weidens.

Am Unteren Markt steht eine Fichte aus dem AWO-Kindergarten in den "Krummen Äckern". Am Alten Rathaus müssen die Weidener diesmal auf einen Christbaum auf der Freitreppe verzichten. Das Baugerüst versperrt den Weg. Die Feuerwehr und eine Transportfirma stellten die Weihnachtsboten mit schwerem Gerät auf und bauen sie erst nach Heilig Drei König wieder ab. Ab 20. November erstrahlt die Innenstadt auch wieder in warmen Glanz der Girlanden.