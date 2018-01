Dekan Wenrich Slenczka von St. Michael in Weiden widmet sich in seiner Predigt zur Christvesper der eigentlichen Bedeutung der Geburt Jesu - und den Folgen, die sich daraus für unser tägliches Handeln ergeben. Lesen Sie die Predigt hier im Wortlaut:

Liebe Gemeinde!Bitter klingt das Lied, das wir eben gesungen haben. Von der ersten Strophe an stellt es der Weihnachtsfreude das Elend der Welt und das Leiden von Jesus Christus gegenüber: „Du Kind, zu dieser heilgen Zeit gedenken wir auch an dein Leid, das wir zu dieser späten Nacht durch unsre Schuld auf dich gebracht. Kyrieleison.“ (Evangelisches Gesangbuch 50,1) Eigentlich wird da das Prophetenwort umgedreht: Das Volk, das im Licht wandelt, sieht plötzlich eine große Finsternis. Jochen Klepper ist der Dichter des Liedes und hat es 1938 in einer sehr finsteren Zeit gedichtet. Eigentlich war er ein anerkannter Schriftsteller. Aber weil er eine jüdische Frau geheiratet hatte, wurde er geächtet. Seine Frau und die beiden Töchter waren ständig in Gefahr. Seine Kirche sah er unter dem Druck der nationalsozialistischen Ideologie und der Willkür des Staates wanken. Die Dichtung war in diesen Jahren seine einzige Möglichkeit, Angst und Hoffnung zum Ausdruck zu bringen. Das Dunkel der Welt mitten im Glanz von Weihnachten, aber auch im Glitzer einer scheinbar erfolgreichen Naziideologie ist ihm bewusst.Ist uns die Finsternis unserer Zeit bewusst? Oder ist es nicht gerade gegenüber der Zeit Jochen Kleppers undankbar zu sagen, dass es auch bei uns Finsternis gäbe? Doch Finsternis gibt es nicht nur in Zeiten der Diktatur. Ungerechtigkeit kann man auch in einem Rechtsstaat erleben. Es ist eben so, dass wir Menschen einander Unrecht tun – gewollt und ungewollt. Auch ein Staat schafft es trotz aller guten Absichten nicht, eine geradezu göttliche Gerechtigkeit herzustellen. Und persönliche Schicksalsschläge sind ohnehin nicht an eine Staatsform gebunden. Ob es Unfall oder Krankheit ist, ob man einen Menschen verliert oder selbst scheitert – das gibt es zu allen Zeiten und es bedrückt zu allen Zeiten. Auch in der Kirche kann man klagen über Missstände – und immer geht es um Menschen, die nicht schaffen, was sie sollten. Finster sieht es aus, weil wir Menschen kein Licht machen können.Im Finstern aber wird man mutlos. Der nächste Schritt wird schwierig, wenn wir nicht genau sehen, wo er hinführt. Die Täuschung, in der wir meinen, wir sähen es doch, macht nur falschen Mut. Dann schreiten wir voran und plötzlich rutschen wir aus, weil wir das Glatteis auf unserem Weg eben doch nicht gesehen haben. Im Finstern schwindet der Mut. Wir nehmen nicht wahr, was um uns ist. Auch uns selbst erkennen wir nicht mehr.Aber wir brauchen Licht. Uns helfen aber keine Lichterkette, kein Kerzenschimmer und auch keine grellen LED-Leuchten. Darum blendet Jochen Klepper mit seinem Lied erst einmal ab, damit wir das wahre Licht von Weihnachten suchen und finden. Dazu sind wir hier in der Kirche zusammen. Denn der Prophet kündigt uns das wahre Licht an: „Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht.“ Das Weihnachtsevangelium bietet uns in seinen Worten den echten Glanz des Christfestes.Denn an Weihnachten sollen wir uns freuen. Lauter Jubel gehört zu Weihnachten – „wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt.“, so sagt es der Prophet. Es ist keine Freude über banale Dinge wie Weihnachtsschmuck, eine gelungene Gans oder über ein Gefühl von Gemütlichkeit. Gemütlich und besinnlich ist die Weihnachtsbotschaft erst einmal nicht: Die Hirten fürchten sich sehr. Das Kind liegt im Stall in einer Krippe, weil es keinen Raum in der Herberge gab. Was da in Bethlehem beginnt, ist kein strahlender Weg, sondern der Weg ans Kreuz.Und doch herrscht Freude, die Engel singen und verkündigen große Freude. Diese Freude durchbricht die Furcht und die Mutlosigkeit der Hirten auf dem Feld. Es ist eine Freude, die die Not wahrnimmt, die das Dunkel ernst nimmt. Es ist eine Freude, die Mut macht und die Mutlosigkeit überwindet. Sie nimmt das Elend an und führt die Elenden in die Freiheit. „Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen wie am Tage Midians.“ In den Tagen Midians waren die Israeliten mutlos einem viel größeren und stärkeren Gegner ausgeliefert. Aber Gott hat sie gerettet, indem er die Überlegenen täuscht und ihnen Angst vor dem Häufchen Israeliten macht. So siegt nicht die Gewalt, sondern Gott selbst. Die Tage Midians stehen für Mut, den Gott gibt, um auch ohne eigene Kraft zu bestehen.Darum ist die Botschaft des Propheten auf den ersten Blick auch gar nicht so ermutigend, sie ist eher schwach: Ein Kind ist uns geboren. Was ist das schon, was kann ein Kind schon ausrichten? In Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend – das soll die Rettung für uns sein? „Die Herrschaft ist auf seiner Schulter“, soll der uns regieren und unser Herr sein? Eher noch wollen wir ein Kind beschützen, als das wir durch ein Kind ermutigt und regiert werden.Wer soll uns denn regieren? Genügt es uns, dass wir in einem Rechtsstaat leben – auch wenn es derzeit nur eine kommissarische Regierung gibt? Sehen wir keine Not, weil es der Konjunktur doch so gut geht? Brauchen wir keinen Gott, weil wir es scheinbar selbst schaffen? Doch auch in unserer Verfassung steht die Verantwortung vor Gott. Auch das beste Regierungssystem muss wissen, dass es nicht selbst Gott ist. Die Regierenden müssen sich bewusst sein, dass sie sich vor Gott verantworten müssen. D.h. nicht, dass die Kirche dem Staat oder den Politikern diktieren sollte, was sie machen sollen. Aber ohne Verantwortung vor Gott droht ein Staat sich selbst zu ernst zu nehmen und zur Ideologie zu werden. Ebenso wie eine Kirche, die im Staat regieren wollte, ihren Auftrag komplett verfehlen würde. Darum ist letztlich Gott unser Herr, vor dem wir uns verantworten müssen, auf den wir aber auch vertrauen können.Denn dieser Gott ist Mensch geworden, ein kleines Kind in der Krippe. Er nimmt sich der Nöte der Menschen an, ihrer Schuld, ihrer Schwachheit. Er geht in das Dunkel der Welt und nimmt es auf sich. Die Not nimmt er ernst und erschafft die Welt nicht einfach neu. Sondern er gibt Mut, der gegen die Finsternis besteht. Er schafft Mut, der Licht ist für alle Menschen, der Freude ist, die allem Volk widerfahren wird.Deshalb übersetzt Luther die Botschaft des Propheten nicht einfach: „Ein Kind ist uns geboren“, sondern er stellt uns voran: „Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben.“ Das ist Grund für die Freude. Gott geht es um uns. Sein wunderbarer Rat ist sein Wort für uns. Sein „Gottheld“ ist Mut für uns; sein „Ewigvater“ gilt uns als unser Vater, der für uns sorgt; sein Friedefürst will unser Friede sein, der uns mitten in Streit und Unfrieden eine dauernde Insel des Friedens ist. Daraus kommen Friede und Liebe, die wir auch weitergeben können. Das Kind in der Krippe bringt den Frieden auf Erden, mit dem wir anderen begegnen können.Man soll uns daran messen und erkennen, dass wir Frieden halten und Liebe weitergeben. Das muss ein Zeichen der Christen sein. Die Flüchtlinge, die in den vergangenen zwei Jahren meinen Glaubenskurs besucht haben, sagen das immer wieder: Die Liebe und die Hilfe, die sie in Deutschland erfahren, wecken bei ihnen die Freude an der christlichen Botschaft. Sie erkennen in dem alltäglichen Tun, wo fremde Menschen sie unterstützen und annehmen, dass die christliche Botschaft Licht bringt.Aber dieser Friede und die Liebe, ja auch die christiche Botschaft selbst kommen nicht aus uns, sind nicht unsere Erfindung oder Leistung. Sondern das tut der Eifer des Herrn, wie der Prophet am Ende sagt. Das ist das Schöne an der Weihnachtsbotschaft, dass Gott um uns eifert, dass er uns mit geradezu eifersüchtiger Liebe liebt. Die lässt ihn sein Liebstes, seinen Sohn kosten, damit er uns gewinnt und uns Licht und Freude bringt. Wenn wir einmal unser Licht abblenden und statt LED-Lampen das Licht von Jesus Christus wahrnehmen, dann erkennen wir uns und unsere Welt neu und schöpfen Mut. Denn an Weihnachten eifert Gott für uns in seiner Liebe.