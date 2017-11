(zpe) Reden kann er ja. Als Moderator ist er bei "Radio Ramasuri" und für die Nachrichten zuständig. Aber die wenigsten Radioleute können auch singen. Christoph Baierl schon. Bereits vor fünf Jahren ließ der 29-Jährige die Konzertbesucher im Schlör-Saal ausflippen. Damals sang er Hits von "Take That" bis Leonard Cohen. Am Samstagabend gastierte der gebürtige Pleysteiner nun in St. Augustin.

Akustik und Ambiente in der ehemaligen Augustinerkirche waren der perfekte Rahmen für das auch diesmal gefeierte Konzert mit großen Welthits und neuen deutschen Charts. Es gab stehende Ovationen für den Regensburger Ausnahmesänger, der mit erstklassigen Musikern in die Max-Reger-Stadt kam. An der Seite von Kenneth Berger am Piano und Dominik Herzner an Gitarre und Percussion verzauberte er sein Publikum mit einem zweistündigen Gig.Unter dem Motto "Christoph Baierl live" interpretierte der Oberpfälzer Songs von Leona Lewis bis Elton John, von Andreas Bourani bis "Pur". Schon beim Opener "Und wenn ein Lied", aus der Feder der Söhne Mannheims, bewies der Künstler, dass sich seine Stimme direkt ins Herz hineinbohrte und die Zuhörer vom ersten Moment an berührte. Er sang "Sage einfach ja" von Tim Bendzko, "Wonderful Tonight" von Eric Clapton, "The Power of Love" von "Franky goes to Hollywood" oder "So soll alles sein, so kann es bleiben" von "Ich und Ich". Nach der Pause verwandelte sich die Bühne in ein Meer aus Kerzen und bereitete den Weg für Adeles James-Bond-Hymne "Skyfall". Baierl, ganz der Gentleman, verband seine Songs charmant mit bewegenden Moderationen und Geschichten.