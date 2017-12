"Wir waren schon immer gegen die Bürgerversicherung", unterstreicht Bundestagsabgeordneter Ulrich Lechte bei der Nominierungsversammlung der FDP. Dies habe Systemgründe. "Die deutsche Sozialversicherung ist darauf ausgerichtet, dass es die gesetzliche Krankenkasse gibt und auf der anderen Seite die private."

Lechte bei der Versammlung am Freitagabend im DJK-Sportheim weiter: "Man will an die Rücklagen von 250 Milliarden Euro, die die privaten Krankenkassen gebündelt haben. Von ihren Versicherten übrigens bezahlt." Deswegen dieser "Traum" von der Bürgerversicherung. Man wolle ja auch die Beamten mit einbeziehen. "Das hat aber nichts anderes zur Folge, als dass die Beamten vom Staat mehr Geld kriegen müssten, um den Arbeitgeberanteil in die Sozialversicherung einbezahlen zu können."Von allen, die Ahnung vom System hätten, Ärzteverbänden oder Krankenkassen, habe noch nie jemand eine Bürgerversicherung gefordert. Dahinter stecke politisches, ideologisches Kalkül. "Für unser Gesundheitssystem wäre das ein Killer." Der Abgeordnete warnte: "Sollten die beiden großen Parteien jetzt eine Bürgerversicherung einführen, nur um die Groko zu kriegen, dann sage ich: Armes Deutschland!"Christoph Skutella, der einmütig zum Direktkandidaten für die Landtagswahlen gekürt wurde, versprach, sich im Wahlkampf sehr stark mit "unseren Freunden" von der CSU zu beschäftigen. Nachdem der Erbfolgekrieg nun offensichtlich beigelegt worden sei, vermisse er fast das schon drei Monate andauernde CSU-Schauspiel. Der 32-jährige Angestellte im öffentlichen Dienst prognostizierte dem Freistaat ein Jahr ohne Impulse, weil "die beiden bayerischen Ministerpräsidenten" nur mit sich selbst beschäftigt seien.Seine persönlichen Schwerpunkte seien der ländliche Raum sowie Sozial- und Kulturpolitik. Direktkandidat für den Bezirkstag ist Oliver Mutterer (44), zweiter Bürgermeister von Floß, Listenkandidat für die Landtagswahl Joachim Behrend und für die Bezirkstagswahl Sarah Burdack.MdB Lechte sprach von einer hochgradig spannenden Zeit in Berlin. Nach Abbruch der Sondierungsgespräche habe die FDP kurzzeitig den Schwarzen Peter zugeschoben bekommen. Mitglieder und Wähler sähen das anders. "Wir hätten bei Jamaika wenig bis gar nichts von unseren Wahlversprechen umsetzen können." Schulpolitik, Kohlestrom, Abschaffung des Solidaritätszuschlags. "Der Soli war schon eingetütet, dann hat ihn die Kanzlerin wieder vom Tisch gewischt." Kanzlerin Angela Merkel hätte gerne ein "weiter so" gehabt. Eine Minderheitenregierung würde seiner Meinung nach das Parlament stärken. "Dann müsste eine Kanzlerin Merkel endlich auch mal ihre Politik und ihre Gesetzgebung erklären und selber für sie werben. Das wäre mal ein völlig neuer Politikstil für Deutschland." Eine Minderheitenregierung mit Beteiligung der FDP? "Selbstverständlich würden wir einer Minderheitenregierung beitreten, wenn das vom Parlament gewünscht wird." Persönlich gehe er allerdings davon aus, dass sich CDU/CSU und die SPD auf eine große Koalition einigten. "Neuwahlen sehe ich überhaupt nicht am Horizont."