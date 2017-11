Der Zirkus ist in der Stadt. Es darf wieder eingetaucht werden in eine Traumwelt. Noch bis Montagnachmittag präsentiert der Circus Paul Busch auf dem Festplatz an der Conrad-Röntgen-Straße Menschen, Tiere, Sensationen. Ein Programm für die ganze Familie. Eine Show, an der Papa, Mama, Töchterchen und Sohnemann ihren Spaß haben. Das Beste kommt zuletzt: das "Wheel of Death", eine Überschlagakrobatik mit verbundenen Augen ganz dicht unter der Kuppel.

Paul Busch ist ein Zirkus mittlerer Größe, der vor allem auf Publikumsnähe setzt. So gibt es während der Pause nicht nur eine Tierschau, sondern auch Kinderreiten auf dem Rücken der Kamele. Neben Dressuren mit prachtvollen Friesenhengsten und Andalusiern springen Hunde durch Reifen, dreht ein Akrobat am Schwungseil, und eine Artistin lässt sich an Tuchbahnen runter. Vorstellungen sind am Samstag um 16 und 19.30 Uhr, am Sonntag um 11 und 15 Uhr sowie am Montag um 15 Uhr.