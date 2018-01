Landtagsabgeordnete Claudia Stamm stellt den Weidenern die neue Partei „mut“ vor. Am 28. Januar ab 19 Uhr treffensich Interessierte im Lokal „Max + Muh“ in der Bürgermeister-Prechtl-Straße.

Beim Stammtisch wird auch der in Weiden geborene Matthias Matuschik dabei sein: „Es muss sich etwas ändern. Und am besten fängt man da an, wo die etablierten Parteien kurz vor der Wahl ein unwilliges ‚Hallo‘ sagen“, kündigt sich der Moderator an. Helena Schmid koordiniert die Partei für die Oberpfalz, auch sie wird beim Stammtisch dabei sein. Die neue Partei steht unter anderem für eine unabdingbare Politik der Menschenwürde wie für soziale Gerechtigkeit, humane Asylpolitik, die Vielfalt der Gesellschaft und ökologisch-nachhaltiges Wirtschaften. Eine Anmeldung ist nicht nötig, aber möglich auf der Homepage der Partei.