Club-Profi kommt nach Kümmersbruck

Kümmersbruck. Nach einer Sprunggelenksverletzung in einem Testspiel vergangenen Samstag muss Lucas Hufnagel derzeit mit dem Training langsam machen. Gelegenheit für den 23-jährigen Mittelfeldspieler des 1. FC Nürnberg, am Samstag, 20. Januar, zu einer Autogrammstunde beim Hallenturnier um den "Spedition-Wagner-Vilstalcup" in der Rudolf-Scheuerer-Halle vorbeizukommen. Der georgische Nationalspieler, der vor einem Jahr aus Freiburg zum Club wechselte, wird um 17 Uhr in Kümmersbruck erwartet.