"Wir brauchen Ziele im Leben", sagt Coach Christoph Baierl. Im festen Glauben an diese Ziele könne man sich weiterentwickeln. Diese Botschaft ging an Elly-Heuss-Schülerinnen. Jeder sei Herr seiner eigenen Entscheidungen und könne den persönlichen Erfolg damit beeinflussen. Der interaktive Workshop war an Schülerinnen der Mittelstufe gerichtet. Das Coaching war Teil der Thematik Persönlichkeitsentwicklung, betreut von Oberstudienrätin Doris Weigl. In vier Unterrichtsstunden motivierte Baierl die 74 jungen Damen im Alter von 17 Jahren, die Komfortzone Zuhause zu verlassen, die Angst zu überwinden und die eigene Begabung zu nutzen. Erfolg nach der Schule sei geprägt von Selbstständigkeit und Zielstrebigkeit, wobei man dem eigenen Herzen folgen sollte. Der in Regensburg lebende Baierl ist in der Region bekannt als Konzertsänger, Künstler, Radiomoderator, Coach für Stimme, Rhetorik und Kommunikation. Bild: Dobmeier