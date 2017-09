Samstagnachmittag in der Ullersrichter Straße in Rothenstadt: Dumpfe, stampfende Beats. Sehr leise. Man muss schon die Ohren spitzen, um was mitzukriegen. Wenn man nicht genau wüsste, dass dort unten im Keller gerade das Comeback Weidener Rocklegenden in Angriff genommen wird, man würde es glatt überhören.

Erst eine schwere Eisentür. Dann eine zweite, die sich nach innen nur einen spaltbreit öffnen lässt, weil sich auf der anderen Seite Charlie Hilgarth mit dem Rücken dagegen lehnt. Ein sanfter Druck und plötzlich steht man mittendrin im ziemlich beengten Probenraum der legendären "Hooligans" und darf Zeuge sein, wie der allererste Song nach der Wiedervereinigung einstudiert wird: "Long tall Shorty" von den "Kings".Klingt schon recht ordentlich. Fehlerfrei, gleich beim ersten Mal. Die Fünf haben es noch voll drauf. Hilgarth ist eigentlich Bassist bei den "Downlookers" und der einzige in der Runde, der nicht zur Urbesetzung gehört. Aber der Basszupfer wird dringend gebraucht. Er verstärkt die Band und ersetzt Willibald "Schwenk" Bodensteiner.Der ehemalige Sänger, Heiner "Doc" Loew, und dessen Nachfolger Hannes Strmiska sind längst im Musiker-Himmel. Initiator der Wiedervereinigung nach zehn Jahren Trennung ist - der letzte gemeinsame Auftritt war ein Gedenkkonzert für Hannes Strmiska 2007 auf der Blockhütte - Ernst "Ernesto" Deissinger, dem auch der Probenraum gehört. "Wir wollten mal probieren, ob wir's noch können", sagt er. "Dann haben wir uns zusammentelefoniert, uns Mails geschrieben - und heute testen wir es aus.""Wir, die alten Hooligans mit neuer Bassverstärkung." Diese Herren, die 1963 ihr Debüt feierten und die Weidener Rock'n'Roll-Landschaft maßgeblich mitgeprägt haben, wollen es noch einmal wissen. Von den Älteren erinnern sich viele an die große Zeit der "Cola-Bälle" im Josefs- und Vereinshaus. Ja, ja. Auf der Bühne standen unter anderem Deissinger, Reinhold "Boggie" Wildenauer (Schlagzeug), Bob Fürnrohr (Gitarre) und Hans "Wyman" Zitzmann (Bluesharp). Damals noch mit "Schwenk" Bodensteiner und "Doc" Loew.Ob es Auftritte geben wird, sei noch nicht spruchreif, meint Wildenauer. Geplant sei nichts. "Wir probieren es halt mal und schauen, ob's funktioniert." Auch miteinander. Denn die Alt-Rock'n'Roller spielen bis auf Bob Fürnrohr allesamt in eigenen Bands: bei den "Downlookers", "RockConnection" oder "Wyman's Blues Band". "Es wird auf alle Fälle wieder 'Hooligans'-Musik sein. Wir knüpfen ans alte Programm an", erklärt Deissinger. Vor Sommer 2018 werde es wohl keinen Gig geben."Wir könnten uns auch vorstellen, dass wir mit anderen Bands ein Konzert geben. Dann könnten wir vielleicht erst mal eine halbe Stunde bestreiten und dann weitersehen." Deissinger: "Das wäre auch für unsere Kondition besser. Du musst dir vorstellen: Als Sänger musst du für 30 Songs Texte drauf haben." Und jünger werde man ja auch nicht.