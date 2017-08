Ein Drogenschmuggler wird zu einer hohen Strafe verurteilt. Dagegen wehrt er sich. Doch die Berufung scheitert ausgerechnet daran, dass er seinen Dealer verpfiffen hat.

(rns) Mit 9,53 Gramm Methamphetamin erwischten die Schleierfahnder einen 40-Jährigen im August vergangenen Jahres auf der B 299 nahe Waldsassen. Das Verhängnisvolle: Er hatte ein Einhandmesser, eine weiteres Messer mit einer 17 Zentimeter langen Klinge und ein Reizstoff-Spray griffbereit in der Hosentasche beziehungsweise in der Ablage seines BMW. Deshalb hatte das Schöffengericht in Tirschenreuth den Österreicher wegen "bewaffneten" Rauschgiftschmuggels zu zweieinhalb Jahren verurteilt. Drogeneinfuhr unter Mitführung einer Waffe ist mit erheblich höherer Strafe bedroht als "einfache".Der ledige Arbeiter legte dagegen Berufung beim Landgericht Weiden ein, um eine Verurteilung zu einer Bewährungsstrafe zu erreichen. Er habe mittlerweile einen Drogenentzug gemacht. Auch habe er nun eine feste Arbeit. Wenn er ins Gefängnis müsse, verliere er diese, argumentierte er. Rechtsanwalt Rouven Colbatz bestätigte, dass sein Mandant versucht habe, in seinem Leben "alles ins Lot" zu bringen. Er sei nicht der "klassische Giftler".Gegen eine Ermäßigung der Strafe sprächen die Vorstrafen in Österreich, stellte Landgerichts-Vizepräsident Georg Grüner fest. Dazu komme, dass sich der Verurteilte in eigenen Schreiben an die Kripo selbst "ein Bein gestellt" hatte: Nach der Verurteilung hatte er der Polizei Mithilfe bei der Überführung des Vietnamesen angeboten, der ihm das Crystal verkauft hatte. Dabei hatte er geschildert, wo der Asiate sein Geheimdepot für die Drogen hat, die genaue Stand-Nummer offenbart und den Verkäufer beschrieben. Diese genauen Angaben würden aber seiner Schilderung als "Spontan-Tat" vor dem Amtsgericht widersprechen, stellte Staatsanwältin Franziska Paintner fest. Dies deute darauf hin, dass er sich sehr genau auskenne und den Kauf geplant hatte.Vor dem Gericht in Tirschenreuth hatte der Angeklagte jedoch gesagt, er sei zum Besuch einer Prostituierten nach Tschechien gefahren, und der Drogenkauf habe sich spontan ergeben. "Wenn die Richter in Tirschenreuth das gewusst hätten, wäre sicher eine höhere Strafe herausgekommen", sagte Richter Grüner. Verteidiger Colbatz nahm daraufhin "mit erheblichen Bauchschmerzen" die Berufung zurück.