"Die Bundeswehr in Mali - ein Land, mehrere Einsätze", lautet das Thema beim CSU-Arbeitskreis für Außen- und Sicherheitspolitik. Drei Referenten berichten dabei über ihre Erfahrungen und nehmen kein Blatt vor den Mund.

Als Vorsitzender des CSU-Arbeitskreises für Außen- und Sicherheitspolitik nördliche Oberpfalz hatte Ronny Kühnel zu diesem Abend eingeladen. Referenten waren Jugendoffizier Hauptmann Dirk Klages, Oberstabsfeldwebel Sascha Janssen und Militärpfarrer Pater Alexander Prosche. Alle drei berichteten sehr offenherzig über ihren eigenen Erfahrungen in diesem Einsatzland.Nach dem Militärputsch und dem Aufstand bewaffneter Gruppierungen fiel 2012 die einst als Musterdemokratie verspürte Regierung in Mali den Rebellen zum Opfer. Aus eigener Kraft konnte sich Mali nicht gegen die aktuellen Bedrohungen aus dem Norden wehren.Bei zwei Missionen mit unterschiedlichem Mandat ist die Bundeswehr in Mali vertreten, berichtete Klages. 154 Soldaten unterstützen derzeit die reine Ausbildungsmission EUTM Mali (European Training Mission Mali). Bei der UN-geführten Mission "MINUSMA" (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali) bilden aktuell 992 Soldaten den deutschen Anteil, der mit insgesamt 13 000 Soldaten aufgestellten Blauhelmtruppe aus 48 Staaten. Unterstützt werden sie von rund 2000 Polizisten, informierte Klages weiter.Neben dem Schutz der Zivilbevölkerung und der Unterstützung bei der Einhaltung der Vereinbarung zur Waffenruhe sei es auch Auftrag der deutschen Soldaten, die Menschenrechte zu schützen sowie bei der Wiederherstellung der staatlichen Autorität Malis mitzuwirken.Janssen, der 2016 als Ausbilder in EUTM Mali eingesetzt war, berichtete über die Schwierigkeiten bei der Ausbildung der malischen Soldaten. 70 Trainer aus 23 Nationen versuchten hierbei gemeinsam, die Grundsätze der Logistik und des militärischen Handelns zu vermitteln. Janssen, selbst Logistiker bei der Bundeswehr, gelang es in seinen Ausführungen den Gästen dank zahlreicher Fotos ein Bild vom Alltag und vom Leben der Soldaten in Koulikoro zu vermitteln. Ohne Mückennetz ist zum Beispiel das Schlafen in der am Nil gelegenen Malaria-Region nicht möglich. Janssen lobte außerdem die sehr gute ärztliche Versorgung der deutschen Soldaten. Nur zwei Monaten nach seinem Afghanistaneinsatz reiste Militärpfarrer Prosche weiter nach Mali. Die Schwierigkeiten bei der Klimaumstellung nahm er in Kauf. "Wo meine Soldaten sind, gehe ich auch hin", ist seine Devise.Überrascht habe ihn der "gemäßigte Islam". Frauen fahren Motorrad, und Weihnachten sei sogar ein Feiertag bei den rund 94 Prozent Muslimen und nicht nur bei den Christen, die mit 3 Prozent in Mali deutlich in der Minderheit sind. Korruption sei das größte Problem, meinte Prosche weiter. "Perspektivlose Menschen sind leicht anfällig für extreme Ideologien", betonte er. Abschließend betonte Kühnel: "Es ist wichtig den Bundeswehrsoldaten Anerkennung und Dank für ihre Dienste, gerade auch in Mali, auszusprechen. Auch laut UN gehört Mali zu einem der gefährlichsten Einsatzländer bisher."