Er punktet mit seinem Garten und mit seinem familiären Charakter. Trotzdem kann der Kindergarten St. Markus damit nicht überdecken, dass er in die Jahre gekommen ist. Deshalb stellt sich die Frage: Sanierung oder Neubau?

Schimmel im Südteil

Verantwortung übertragen?

Damals wurde auf Energieeinsparung kein Wert gelegt. Pfarrer Dominic Naujoks

Der Kindergarten St. Markus ist in die Jahre gekommen. Er wurde 1960 zusammen mit der unmittelbar angrenzenden Markuskirche errichtet. "Wir haben hier einen eingruppigen Kindergarten", erklärte Pfarrer Dominic Naujoks beim Besuch der CSU-Fraktion, die im Pfarrheim ihre Fraktionssitzung absolvierte. "Zuletzt waren es 24 Kinder, die von zwei Erzieherinnen und einer Kinderpflegerin betreut wurden."Der Pfarrer sprach von einem sehr gut eingespielten Team. "Der Kindergarten wird von Leuten wegen seines familiären Charakters sehr geschätzt." Aufgenommen würden Kinder aller Religionen. "Wir haben hier evangelische, katholische und muslimische Kinder." Ein Highlight sei insbesondere der großzügige Garten, den Kinder und Erzieherinnen gleichsam gerne nutzen.Natürlich habe die Sechziger-Jahre-Architektur aus heutiger Sicht einige Nachteile. Vor allem im energetischen Bereich. "Damals wurde auf Energieeinsparung kein Wert gelegt", unterstrich der Geistliche. Inzwischen sei nachgebessert worden. Die Nordseite habe unter seinem Vor-Vorgänger eine energetische Sanierung bekommen. "Es wurde eine Außendämmung angebracht." Nicht aber im Südteil. Mit der Folge: Schimmelbildung. Auf Dauer tauge das natürlich nichts. Wenn, dann müsse auch die Südseite saniert werden. Im Inneren habe es immer wieder Verbesserungen und Umbaumaßnahmen über die Jahre hinweg gegeben. Aber das Gebäude sei nun mal über 50 Jahre alt. "Und da kann verändert werden, was es wolle, es bleibt einfach alt."Deshalb überlegt die evangelische Kirchengemeinde gerade, ob eine Generalsanierung sinnvoll sei. Oder ob man das Gebäude nicht wegreißen und völlig neu bauen sollte. Naujoks: "Vor einem halben Jahr hatten wir jemanden von der Landeskirche da mit dem beraten wurde, was besser sei: Sanierung oder Neubau?""Denn jede Neuerung, die kommt, ist an viele gesetzliche Auflagen gebunden." Auch die Möbel stammten teilweise noch aus dem Jahr 1960. Viel funktioniere nur deshalb, weil Kindergarten und Elternbeirat sich in Eigenleistung einbringen würden. Aber: "Was Altes bleibt was Altes." Den Besuch der CSU hatte Stadtrat Hans-Jürgen Gmeiner eingefädelt, der sich beim jüngsten Sommerfest der Pfarrgemeinde über die Problematik informiert hatte.Bezirkstagsvizepräsident und Bürgermeister Lothar Höher warf die Frage auf, ob es vielleicht nicht sinnvoll wäre, den Kindergarten aus der Verantwortung des Pfarrers wegzugeben und es einigen katholische Pfarreien gleichzutun, Kindergärten an externe Träger wie die Johanniter abzugeben. "Ich sehe diesen Trend. Ein Pfarrer ist doch in erster Linie Seelsorger und nicht Geschäftsführer eines Kindergartens." Und: "Könnte man hier nicht mehrere Pfarreien zusammenlegen oder die Verantwortung an die Diakonie übertragen?"Pfarrer Naujoks: "Diesen Trend habe ich in der evangelischen Kirche bisher noch nicht verspürt. Wenn ein Kindergarten wie dieser so nah an der Kirche dran ist und sich so sehr ins Gemeindeleben einbringt, dann ist es schon gut, diesen Kindergarten in der Gemeindeobhut zu haben."Fraktionschef Wolfgang Pausch - "bin selbst in kirchlicher Verantwortung" - empfahl der Gemeinde von St. Markus, zunächst einmal innerhalb des Gemeindevorstands eine Sanierung oder einen Neubau abzuwägen. Sollte die Entscheidung gefallen sein, dann würden Stadt und Land diese Entscheidung sicherlich mittragen und mitfinanzieren.