Mit 50 Jahren Zugehörigkeit stehen Karl Prößl und Franz Hofmann an der Spitze der treuen Mitglieder bei der CSU Weiden-West. Das hebt Ortsvorsitzender Hans-Jürgen Gmeiner besonders hervor.

Zur Feierstunde hatten die CSU-Ortsverbände Weiden-West und Neunkirchen/Frauenricht zahlreiche langjährige Mitglieder ins Pfarrheim Maria Waldrast geladen. Die Ortsvorsitzenden Hans-Jürgen Gmeiner und Norbert Uschald luden Jubilare und Ehrengäste zunächst zu einer stärkenden Brotzeit ein.Den Reigen der Ehrungen eröffnete dann Hans-Jürgen Gmeiner, der den treuen Mitgliedern der CSU Weiden-West für ihre Beständigkeit dankte. Ganz besonderer Dank galt Karl Prößl und Franz Hofmann, die dem Ortsverband bereits seit fünf Jahrzehnten die Treue halten. Weitere Auszeichnungen erhielten Wolfgang Panzer für 35 Jahre, Dieter Fieber für 30 Jahre, Erwin Voit für 25 Jahre, Günther Hoch für 15 Jahre und Wolfgang Gleißner für 10 Jahre. Gmeiner, der ebenfalls seit 10 Jahren Mitglied ist, bekam die Auszeichnung durch Lothar Höher überreicht.Für die CCU Neunkirchen ehrte Uschald Hans-Peter König und Johann Staufer für 45-jährige Mitgliedschaft, Alfred Hofmann für 40 Jahre sowie Reinhard Hauer, Günter Kraft, Heinz Petz, Franz Weidner und Maria Zrenner für 30 Jahre.In ihrem Grußwort überbrachte Dagmar Nachtigall die Glückwünsche des CSU-Kreisverbandes und dankte für die Treue in Zeiten mit Hochs und Tiefs. Dem schloss sich Bürgermeister Lothar Höher an. Er erklärte, er verstehe die Wähler, die durch das soziale Umfeld verunsichert seien und kulturelle Verluste im Land beklagten. "Mit dem Erhalt von Traditionen muss die Partei auf die Proteste der Wähler reagieren", betonte Höher.Landtagskandidat Dr. Stephan Oetzinger betonte die wichtige Bedeutung von Mitgliederehrungen. Kennzeichen der CSU seien die langjährige Treue ihrer Mitglieder sowie die Zugehörigkeit von Menschen aus allen Bevölkerungsschichten. Leider gebe es derzeit keine guten Nachrichten von der Regierung, bedauerte Oetzinger. "Man muss fast von einer Staatskrise sprechen." Die CSU habe ein historisch schlechtes Wahlergebnis eingefahren. Dem Freistaat Bayern gehe es gut, aber bei den Bürgern komme zu wenig davon an. "Vor allem muss endlich der Solidaritätszuschlag weg." Wichtige Zukunftsaufgabe sei es, den Bürgern wieder Vertrauen zu vermitteln. Für die Landtagsfraktion gelte es, die Aufgaben geschlossen anzupacken. Dazu gehöre auch ein ordentlicher Übergang an der Parteispitze.