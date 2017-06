Der Masterplan des Bauamts geht von fünf Schulstandorten in der Zukunft aus. Die Albert-Schweitzer-Schule wäre nicht darunter. Der CSU-Ortsverband Stockerhut sieht das bei einem Ortstermin anders.

Trend eher steigend

Engagierter Elternbeirat

"Grundschule mit Zukunft?" Dieser Fragestellung wollten die Christsozialen unter Vorsitz von Ronny Kühnel nachgehen. "Hinter dieser Frage steht kein Fragezeichen", sagte Stadtrat Hans Sperrer. "Weiden ist Bildungsstadt und zu einer Schule gehört eine Schulsportanlage", erklärte Fraktionsvorsitzender Wolfgang Pausch. Der vom Bauamt im Bau- und Planungsausschuss aufgezeigte Masterplan sieht jedoch keine Zukunft für die Grundschule im Stockerhut. Stattdessen gäbe es die Idee eines Schulzentrums im Hammerweg als "Standort Nord".Grund sind sinkende Schülerzahlen. Gab es 2009 in Weiden noch 1900 Grundschüler in den sieben Grundschulen, so sind es aktuell nur noch 1300. Um die Qualität der Grundschulen hochzuhalten, sei es realistisch, auf fünf Standorte zu reduzieren, erklärte Pausch. Die Albert-Schweitzer-Schule in einem wachsenden Stadtteil mit großem Potenzial und eigener Schulsportanlage "nur noch zu Ende zu nutzen", wäre der falsche Ansatz. Zumal der Stockerhut durch die geplante Erschließung des Sportparks mit günstigem Bauland weitere junge Familien in den Ortsteil locken werde. Dies gelinge aber nur, wenn die Infrastruktur sowie ein sicherer und schneller Weg zur Schule nach dem Motto "Kurze Beine - kurze Wege" gewährleistet sei.Entgegen der allgemein sinkenden Schülerzahlen in Weiden, werde die Schülerzahl in der Albert-Schweitzer-Grundschule in den nächsten vier Jahren nach aktuellen Prognosen auf 260 steigen, brachte Rektorin Evelyn Dineiger vor. Derzeit seien auch 50 Kinder mit Migrationshintergrund beherbergt. 120 Grundschülern wird in der zu klein gewordenen Wärmeküche im Drei-Schicht-Verfahren Mittagsverpflegung zur Verfügung gestellt. In Anbetracht des steigenden Bedarfs der Mittagsbetreuung sollte hier zwingend über den Ausbau oder über einen Anbau an die Schule mit einer eigenen Küche sowie einer Mensa nachgedacht werden. Der Platz dafür wäre gegeben.Dem stimmte der Ortsverband bei der Besichtigung des Schulgeländes uneingeschränkt zu. Nachdem zuletzt viel Geld in die FOS/BOS geflossen sei und auch bereits für weitere Schulen Investitionen angedacht seien, sei es für CSU-Fraktionschef Pausch nun "an der Zeit", die dringenden Sanierungsmaßnahmen in der Albert-Schweitzer-Schule in die Hand zu nehmen. Nach fünf Jahren Stillstand der Sanierungsarbeiten müssten vorrangig neben der Platzproblematik bei der Mittagsverpflegung auch die Fenstersanierung sowie die Teilsanierung der Turnhalle "schnellstmöglich" auf den Weg gebracht werden. Dem müsse die energetische Gesamtsanierung folgen.Insgesamt sei die flexible Grundschule auch durch die fleißigen Helfer des Elternbeirates und die Unterstützung durch den Förderverein unter Vorsitz von Sabine Weiß in einem für die Grundschüler angenehmen und auch technisch gut ausgestattet. So wurden in der ehemaligen Hausmeisterwohnung ein Ruheraum sowie ein Elternsprechzimmer eingerichtet. Auch der EDV-Raum und die Klassenräume der Schule konnten die Parteimitglieder bei der Ortsbesichtigung überzeugen.Vorsitzender Kühnel kündigte an, dass sich der Ortsverband für eine schnelle Sanierung und den Erhalt der Schule einsetzen werde: "Die Albert-Schweitzer-Schule gehört auch in Zukunft in den Stockerhut."