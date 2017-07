Die Eltern am Hammerweg rümpfen die Nase. Ein übler Geruch kommt direkt aus der Buben-Toilette im Erdgeschoss der Hammerwegschule. Nach einem Termin vor Ort pflichtet der CSU-Ortsverband bei: Es riecht wirklich penetrant.

Altes Problem: Geld fehlt

Wackliges Willkommen

Der Gestank kommt nicht aus irgendeinem Urinal, sondern direkt aus der Wand. "Es gab an der Wand auf einer Fläche von zwei Quadratmetern Ausblühungen", berichtete Rektorin Gisela Sparrer. "Ich dachte, das wäre Schimmel. Aber die Experten vom Weidener Hochbauamt sind mit der Hand darüber gefahren und haben gesagt, da ist nichts." Die Rektorin: "Zwei Wochen später war dieser Flaum wieder da. Sehr unangenehm."Schritt zwei: "Ein paar Monate später sagte das Hochbauamt, es wolle beobachten, ob Wasser austritt." Ergebnis: Fehlanzeige. Erklärung der Verantwortlichen: "Nach 40 Jahren können Fugen zwischen Fliesen schon mal ausblühen. Ich finde das unappetitlich. Aber die Stadt teilte uns mit, dass sie kein Geld habe."Schließlich sei der Schaden mit Holz verkleidet worden. Folge: Die Knaben-Toiletten wurden zeitweise durch die Schulleitung geschlossen. Wie Rektorin Sparrer betonte, sei selbst ein Gutachten vom Gesundheitsamt, das die Stadt als Aufwandsträger zum Handeln dränge, im Sande verlaufen. "Ich sage mal so: Das Problem wird vertagt."Schon beim Betreten der Hammerwegschule kamen die Besucher ins Straucheln. Eine zentrale Stufenplatte wackelt. Da gab es wohl mal Ausbesserungsarbeiten, aber die nur halbherzig. CSU-Ortschef Nikola Vranjes sagte, längst bestehe Handlungsbedarf. Grundschullehrerin Margit Bauer monierte die Einfriedung des abbruchreifen Fahrradständers durch einen Bauzaun. "Die Kinder wissen, wie man reinkommt. Dort stehen Schrauben und Nägel raus. Wenn sich einer verletzt, tragen wir, die Lehrer, die Verantwortung."Die Einfriedung kam, weil der Standort für die Fahrräder verlegt worden war und irgendwann ein neues Fundament errichtet werden soll. Gleichzeitig wurden alle Spiel- und Klettergeräte entfernt und bei der Stadt zwischengelagert. Die will der Vorsitzende des Fördervereins, Hans Schell, wieder zurück. CSU-Fraktionschef Wolfgang Pausch versprach Hilfe, will das Gesamtproblem in die Haushaltsberatungen 2018 einbringen. Ein Antrag für den Bauausschuss liegt bereits vor (wir berichteten). Für Schell geht das nicht schnell genug. Weil er befürchtet, dass sich ein ganzes Schuljahr hindurch nichts tut. Er verlangt eine sofortige Wiederaufstellung der Geräte. "Sollen die Kinder inzwischen Schattenspiele auf dem Pausenhof veranstalten?" Schließlich werde die Hammerwegschule nach den Ferien eine offene Ganztagsschule.Bei der Besichtigung der Turnhalle erfuhren die Christsozialen, dass es durchs Dach des angrenzenden Geräteraums regnet. Vranjes: "Wir müssen sehen, was machbar ist." Ein weiterer Punkt ist die Martin-Luther-Straße. Dort wolle man Rasern zunächst mit einem Verkehrssystemmessgerät auf die Pelle rücken.