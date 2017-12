Glühwein macht die Zunge locker. Sich in solch einem Umfeld mit den Bürgern zu unterhalten, mache einfach Spaß, meint CSU-Fraktionsvorsitzender Wolfgang Pausch in der Mooslohstraße.

Die Christsozialen aus Rehbühl und Mooslohe schenkten vor der Bäckerei Götz Glühwein an Passanten aus. Vor einem Jahr habe man beim "politischen Glühwein-G'schmader" über einen Fußgängerüberweg zum Discounter diskutiert. Ein Vorschlag, den der komplette Stadtrat mitgetragen habe. "Heute haben wir hier eine Fußgängerampel." Wenn der Stadtrat einstimmige Beschlüsse einfahre, würden die von der Verwaltung umgehend umgesetzt - "was man hier sieht."Es war der dritte Glühweinstand in Folge. "Zum ersten Mal unter meiner Führung", sagte Mooslohe-Ortschefin Maria Sponsel. Geschmacksrichtung des Glühweins? "Er ist rot und süß." Sie betonte ebenfalls Erfolge. Unter anderem die Querungshilfe am Gladiolenweg. "Ungemein wichtig, gerade für Schüler, die in die Rehbühlschule wollen und rechts vom Merklsteig wohnen. Die hatten bisher keine Chance, problemlos die Mooslohstraße zu überqueren." Das nächste große Thema: das Tierheim. Das werde man weiter begleiten und auch den Neubau unterstützen. "Andere Möglichkeiten gibt's ja nicht." Man versuche nun, das Grundstück von den Staatsforsten anzupachten, um die Hundezwinger nach Westen zu erweitern." Damit wolle man die Bevölkerung belltechnisch entlasten. Kreisvorsitzender Stephan Gollwitzer hieß die Gäste willkommen. Er rückte die "Tafel" in den Mittelpunkt, die seit einem Jahr in der Fichtestraße aufgeschlagen habe. Allen Befürchtungen zum Trotz habe sich die Einrichtung gut eingefügt. "Es gibt keinerlei Klagen. Im Gegenteil." Und: "Wir nehmen alle Anregungen der Bürger mit in die Fraktion."