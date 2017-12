Weiden/Neustadt/WN. Nach einem erfolgreichen Deutsch-Amerikanischen Volksfest 2017 gibt es wieder Weihnachtspakete für Bedürftige der Region. Die Paketaktion des Deutsch-Amerikanischen Gemeinsamen Ausschusses (DAGA) wird durch die Einnahmen des Volksfests ermöglicht. Die Stadt Weiden bekam am Donnerstag 50, der Landkreis Neustadt/WN 100 Pakete. "Das Volksfest in diesem Jahr hat wieder einiges an Spenden eingebracht", sagten die DAGA-Präsidenten James P. Federline und Helmut Wächter. Mit der Unterstützung des Dienstleistungszentrums der Bundeswehr sei es möglich gewesen, 500 Weihnachtspakete zusammenzustellen. Diese würden nun an die Gemeinden verteilt.

Der Inhalt sei kein Geheimnis, in den Paketen sind Lebensmittel und nützliche Dinge des täglichen Bedarfs. Doch die Vorfreude sei groß. "Es geht uns das Herz auf, wenn wir die Übergaben sehen. Die Freude kommt von Herzen", erklärten Federline und Wächter. Die Gemeinden entscheiden, wer ein Paket erhält. Die wissen am besten, wer es nötig hat - unter anderem mittellose Rentner oder bedürftige Familie mit Kindern, sagten die Präsidenten. Reichen würden die Pakete nicht für alle. Es wäre besser, wenn der Verein nicht 6000 Euro an Steuern abgeben müsste, monierten Federline und Wächter. Dann wären 300 Geschenke mehr herausgesprungen. OB Kurt Seggewiß und Landrat Andreas Meier waren sich einig: Das Volksfest sei ein wichtiger Beitrag zur Völkerverständigung, und die Weihnachtsaktion sei gelebte deutsch-amerikanische Freundschaft. Meier und Seggewiß freuten sich, dass die Zusage für das Volksfest 2018 schon eingeholt wurde und die Planungen laufen. Gedämpft war die Freude bei Landrat Meier: "Man darf nicht vergessen, dass es in diesen wirtschaftlich guten Zeiten Menschen gibt, denen es nicht so gut geht. Umso schöner ist es, dass sich Vereine und Ehrenamtliche für Bedürftige einsetzen. Die 6000 Euro Steuerabgaben kann ich bei einer sozialen Aktion wie dieser nicht nachvollziehen. Das wären schon einige Pakete mehr gewesen. Die hätte ich gerne bei den Menschen gesehen, die sie nötig haben."