Am Realschulsportplatz soll jetzt an Schultagen bis zum Unterrichtsende um 16 Uhr Ruhe herrschen. Zumindest wenn's nach Stadt und Schule geht.

Seit kurzem hängt am Sportplatz ein Schild, das Unbefugten verbietet, das Gelände von 8 bis 16 Uhr zu betreten. Auf Bitten der Schule sei es angebracht worden, teilt Norbert Schmieglitz, Sprecher der Stadt Weiden, mit. "Damit nicht so viel Betrieb am Rande ist und die Schüler in Ruhe lernen können."Es handle sich um einen freundlichen Hinweis mit der Bitte, dem Folge zu leisten, sagt Schmieglitz. Gibt's Probleme, könne auch ein Platzverweis erteilt werden. "Daran haben wir aber eigentlich nicht gedacht." Nach 16 Uhr könne der Platz wieder ganz normal genutzt werden.