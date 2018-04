Quietschgrün ist die Farbe der Sieger. Die Mädels von "DK' Bubblegums" aus Weiden gewinnen beim Tanzwettbewerb nicht nur die Herzen der Zuschauer, sondern auch die neue "Mini"-Kategorie.

Die Sieger Kategorie Minis Group: "DK' Bubblegums" (Weiden); Kids Group: "Anima Power Kids" (Schwandorf); Solo : Felicia Rogers (Weiden); Juniors Duos: Tanzschule Expressia mit Elisabeth & Liliana (Regensburg); Juniors Group: "Tied Up's" (Bayreuth); Adults Solo: "Otis" (Weiden); Duo Adults: Terry & Farina (Bayreuth); Adults Group: "Redbans" (Bayreuth) .(uz)

Die süßen Mädels sind vielleicht schon die Stars von morgen. Die "Kaugummi-Fraktion" gewann am Sonntag in der neuen Kategorie "Minis Group" die Siegertrophäe. Bei den Großen sicherten sich die Vorjahressieger "Redbans" aus Bayreuth den Titel. "Otis" aus Weiden bestätigte seinen Sieg von 2017 in der Königsdisziplin "Adults Solos".Kreisende Hüften, stampfende Füße, beschwörende oder hasserfüllte Blicke, Riesensprünge: Ja, genauso musste man tanzen können, wenn man beim "Dance your Style"-Contest" in der vollbesetzten Max-Reger-Halle die Jury überzeugen wollte. "Unglaublich, was sich aus der früheren Veranstaltung im Jugendzentrum entwickelt hat", sagte Stadtjugendpfleger Ewald Zenger. Oberbürgermeister Kurt Seggewiß bezeichnete bei der Preisverleihung Weiden als "Tanz-Hochburg". 370 Tänzer aus ganz Bayern absolvierten über 80 Auftritte. Wie Chef-Organisator Florian Graf unterstrich, gebe es in der Oberpfalz keinen vergleichbaren Tanzwettbewerb.Christopher Oellerich und Stella Akua moderierten den Tanzwettbewerb und saßen mit Carola Lemberger, Alexander Vezard, Silvia Neuhaus und Isgrit Rosa in der Jury. Am Vormittag mussten die Tänzer in Workshops zeigen, was sie drauf haben. Das floss in die Bewertung mit ein. Am Nachmittag präsentierten sie ihre einstudierten Moves .