Die kleine Mascha lebt mit dem Bären im Wald. Weil er bald Geburtstag hat, will Mascha ihm eine Torte backen. Doch sie bringt einiges durcheinander. Und in dem ganzen Chaos verschlingt auch noch das Hausschwein die Geburtstagstorte. Ob es Mascha gelingen wird, eine Ersatz-Torte zu backen, das erfahren Kinder beim Bilderbuchtheater am Donnerstag, 22. Februar, ab 16 Uhr in der Max-Reger-Halle. Das Stück dauert 50 Minuten. Karten gibt es ab 15.30 Uhr an der Tageskasse - oder bei Oberpfalz-Medien zu gewinnen. 3 mal 2 Karten gibt es zu ergattern. Wer an der Verlosung teilnehmen will, ruft unter der Nummer 0137/808401628 an und spricht das Stichwort "Bär", Name, Adresse und Telefonnummer aufs Band. Jeder Anruf aus dem Festnetz kostet 0,50 Euro (Mobilfunkpreise können abweichen). Der Anschluss ist bis Montag, 19. Februar, 8 Uhr, geschaltet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter des Medienhauses und ihre Angehörigen dürfen nicht teilnehmen. Die Gewinner erklären sich mit der Veröffentlichung ihrer Namen einverstanden. Viel Glück!