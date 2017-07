Wie Derwische fegen die Mädels über die Bühne. Mal im unvermeidlichen Afro-Look, mal irisch steppend, aber stets elegant und bezaubernd. Und das Publikum steht Kopf nach jedem einzelnen Beitrag von "Elly tanzt".

"Zu, durch, von, an, vor, neben, wider": Da wurde einem ja schon beim Durchlesen der einzelnen Programmpunkte schwindlig. "Das Elly tanzte" wieder einmal "mit-", "unter-" und "miteinander" in der Max-Reger-Halle. Die Mädchen hatten es nicht nötig, um Beifall zu heischen. Der kam automatisch. Bereits vor dem ersten Tanz ging die Arbeit der Abiturientinnen los, die kurzweilig durch die Show führten. Alle erlebten Tänze, die man so schnell nicht vergisst. Vor allem auch neue Choreographien. Als sich zum Beispiel eine Gruppe Tänzerinnen wie Stabheuschrecken an Krücken schnell über die Bühne schob, angetrieben von einem drei Meter hohen Jedi-Ritter mit Laserschwert."Star Wars"-Abenteuer und Kissenschlachten. Tanzelemente, die den Gustl-Lang-Saal an zwei Abenden mühelos füllten. In verschiedene Sequenzen eingeteilt - die Mädels wurden von Carola Lemberger, Andrea Gleißner, Barbara Schneeberger und Katja Lemberger, die Akrobatikgruppe von Corinna Schürlein betreut -, fanden die Choreographien in der riesigen Begeisterung der Mitwirkenden ihren gemeinsamen Nenner.Vier Mal traten Gruppen auf, die an den Schulsportwettbewerben Tanz teilgenommen hatten. Dynamik und Atmosphäre: Die Schülerinnen boten zu mitreißender Musik die große Show mit einer guten Prise Humor und fantastischen, teilweise sogar schon spektakulären Tanzeinlagen. Das unterschrieb auch Ehrengast Oberbürgermeister Kurt Seggewiß sehr gerne.