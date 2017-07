Rothenstadt. Die DJK Irchenrieth (in Weiß) ist Sieger des Opel-Franke-Summercups, den der VfB Rothenstadt ausrichtete. Gespielt wurde in zwei Gruppen mit je drei Mannschaften. Die SpVgg Pirk erspielte sich in der Gruppe A den ersten Platz vor FC Weiden-Ost und ASV Neustadt. In der Gruppe B setzte sich die DJK Irchenrieth vor Gastgeber VfB Rothenstadt und der DJK Neustadt durch. Im Spiel um Platz drei kam es zu einem Kräftemessen der Gastgeber aus Rothenstadt und dem FC Weiden-Ost. In der Anfangsphase gelang es Rothenstadt den zwei Klassen höher spielenden Weidenern einigermaßen Paroli zu bieten. Sogar eine 1:0-Führung, allerdings durch ein Eigentor, konnten sie bejubeln. Gegen Ende der ersten Halbzeit brach der Widerstand und beim Abpfiff bezeugte ein deutlicher 1:6 Sieg den Klassenunterschied. Nur eine Spielklasse trennte die Kontrahenten im Finale. Mit großem Einsatz gelang es dem A-Klassisten der SpVgg Pirk (in Rot-Schwarz), sich eine komfortable 3:0-Führung gegen das Kreisligateam der DJK Irchenrieth herauszuspielen. Aber auch hier schwanden im Spielverlauf die Kräfte und es gelang der DJK das Spiel in einen 4:5-Sieg zu drehen. Bei der Siegerehrung durch Turnierleiter Charly Aldermann (rechts) erhielten die drei Erstplatzierten Pokale, für alle Teams gab es Preisgelder. Links Schiedsrichter Klaus Seidl. Bild: exb