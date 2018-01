Laura Gajewski aus Weiden ist das erste Baby des Jahres 2018 am Klinikum. Die kleine Dame hatte es besonders eilig: "Ihre Ankunft war erst für den 8. Januar geplant", erzählt Hebamme Melanie Sanner.

Leon Dominik Krause hingegen, der am Silvesterabend das Licht der Welt erblickte, machte einen runden Rekord am Klinikum perfekt: Er war das 1400. Kind, das hier geboren wurde. Kein Wunder, dass Leitender Oberarzt Dr. Karlheinz Mark, Facharzt für spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin, zugleich Leiter des Perinaltalzentrums Nordostbayern, Standort Weiden, richtig ins Schwärmen gerät: Seit seinem Dienstantritt im Januar 1986 wurden noch nie so viele Geburten im Weidener Klinikum verzeichnet.Im Jahr 2017 betreuten er und sein Team 1352 Schwangere (2016: 1319) in den Kreißsälen. Das "Ergebnis", so bestätigte er am Montag, waren exakt 1400 Kinder. "Verantwortlich für diese wunderbare Kinderschar sind 46 Mamis, die sich mit der Geburt eines Kindes nicht zufrieden gaben, sondern Zwillinge zur Welt brachten. Auch diese erstaunliche Zahl von Zwillingsgeburten wurde bisher noch nie erreicht. Und auch eine Drillingsgeburt war 2017 wieder einmal zu verzeichnen."Die Geschlechterverteilung habe sich wie in den letzten Jahren wieder zugunsten der Jungen verschoben, stellt Mark weiterhin fest. "Diesmal sogar statistisch auffällig, denn 655 geborenen Mädchen standen 745 Buben gegenüber."Ein weiterer Rekord, so der Leitende Oberarzt, wurde von den Müttern mit Kindern in Steißlage aufgestellt. "Während an den meisten geburtshilflichen Abteilungen Beckenendlagen durch Kaiserschnitt entbunden werden, haben im Perinatalzentrum Level 1 in Weiden 20 Schwangere den natürlichen Weg bevorzugt, sieben von ihnen sogar bei ihrer ersten Geburt. Dieser Wunsch nach der natürlichen Alternative bringt viele Frauen aus der weiteren Umgebung von Schwandorf bis nach Selb dazu, die Geburt ihres Kindes in Weiden zu planen."Karlheinz Mark räumt ein, dass sich die Revitalisierung der Geburtshilfe am Krankenhaus Tirschenreuth auf die Zahl der Geburten in Weiden auswirke. "Eine Entwicklung, die für sinnvolle Ausnutzung der Ressourcen sorgt, wenn risikofreie Geburten in der personell eng mit der Weidener Geburtsklinik verbundenen Abteilung in Tirschenreuth durchgeführt werden und die personalintensive Risikogeburtshilfe im Perinatalzentrum Nordostbayern stattfindet."