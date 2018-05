In Kooperation ermöglichte das Jobcenter und der Verein Denkstatt e.V. die Fertigung des Holzzugs mit zwei Waggons. Gebaut haben das neue Spielgerät Teilnehmer des Programms "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt", das Langzeitarbeitslosen einen Einstieg ins Berufsleben ermöglicht. Die Materialkosten in Höhe von 3600 Euro übernahm die Stadt Weiden. Zur Einweihung stürmten Vorschulkinder des benachbarten Kinderhauses Maria Waldrast begeistert das neue Spielgerät. "Wenn das Wetter passt, kommen wir öfter zum Spielplatz am Sauerdornweg. Die Kinder werden sicher viel Freude an dem Holzzug haben", erzählte Erzieherin Sabine Janner. Über das Projekt werden unter anderem auch Holzschiffe gebaut. "Solange das Programm noch durchgeführt wird, können sich interessierte Kindergärten oder Schulen gerne bei uns melden", erklärte Markus Drexler von Denkstatt e.V. Bild: Schönberger