Ein rassistisches Wort aus grauen Vorzeiten oder ein zu unrecht verteufelter Begriff? Die Stadt Frankfurt will die Bezeichnung "Mohr" aus Apothekennamen, Wirtshäusern und von den Straßenschildern verbannen. "In Weiden ist das kein Problem", betont Andreas Biebl, Inhaber der "Mohren-Apotheke".

Medizinische Heilkunst

Apotheke oder Straße?

Entstehung des Wortes "Mohr" Das Wort "Mohr" entstand aus dem lateinischen Begriff "Maurus". Bereits im 8. Jahrhundert taucht es im Althochdeutschen auf und verweist auf die Bewohner Mauretaniens, einer ehemaligen römischen Provinz in Nordwestafrika. Seit dem 16. Jahrhundert wird der Begriff allgemein für dunkelhäutige Menschen gebraucht. Das Wort wird heute nur noch sehr selten gebraucht, da es häufig mit rassistischer Einstellung verbunden wird - und wenn, dann vor allem im historischen Zusammenhang. Außer bei Apotheken taucht das Wort "Mohr" häufig in Namen von Straßen, Gasthöfen, Hotels und Brauereien auf. (juh)

Der 50-Jährige verfolgt die aktuelle Diskussion, sieht sie jedoch gelassen. "Natürlich geht es nicht, Leute in irgendeiner Art und Weise - sei es wegen ihrer Religion, ihrer Hautfarbe oder ihrer politischen Einstellung - zu diskriminieren. Aber das macht der Begriff meiner Meinung auch nicht." Die Traditionsapotheke in der Mohrenstraße gibt es seit 463 Jahren. Seitdem trägt sie auch den Namen. Welche Gedanken sich die damaligen Besitzer gemacht haben, wisse Biebl nicht.Eine Erklärung für die Namenswahl hat er trotzdem. "Der Name leitet sich von der Bevölkerung Mauretaniens ab. Sie lebten in Nordwestafrika und waren schon damals sehr bewandert in medizinischer und pharmazeutischer Heilkunst." Zudem habe der Name damals als exotisch gegolten. "Und das in Verbindung mit dem Fachwissen, das hat einfach gepasst für eine Apotheke." Biebl selbst habe den Begriff "Mohr" noch nie negativ assoziiert. "Vielleicht aber auch deswegen, weil ich damit aufgewachsen bin. Wie die Öffentlichkeit denkt, weiß ich nicht." Beschwerden von Kunden oder gar Aufforderungen, den Namen zu ändern, habe es noch keine gegeben. "Das liegt vielleicht auch daran, dass wir ein neutrales Logo haben - ein rotes Viereck. Wir haben unseren Namen nicht verbildlicht." Wäre er wirklich dazu gezwungen, seine Apotheke anders zu nennen, "fände ich das sehr traurig". Der Name gehöre zu dem Geschäft, seine Kunden verbinden den Begriff mit der langen Tradition des Hauses. "Es gibt einfach alte Apothekennamen - zum Beispiel Löwe, Einhorn oder Adler. Und genauso ist es mit Mohr."Doch was war zuerst da? Die Mohren-Apotheke oder die Mohrenstraße? "Die Straße wurde nach dem Umzug der Apotheke am 1. Oktober 1879 vom Unteren Markt 1 in die Obere Vorstadt 324 nach ihr benannt", erklärt Sebastian Schott vom Amt für Kultur, Stadtgeschichte und Tourismus. Ein übliches Vorgehen zur damaligen Zeit. "Das Geschäft war die prägende Einrichtung in der Straße, die eine zentrale Rolle übernahm, als Weiden an die Eisenbahn angebunden wurde und die Stadt langsam aus dem Kern herausgewachsen ist.""Zu mir ist bisher nichts durchgedrungen, dass ich sich Bürger darüber beschweren", sagt Norbert Schmieglitz, Pressesprecher der Stadt Weiden. Einen Antrag auf Namensänderung habe es nicht gegeben. "Außerdem ist das eine private Angelegenheit, die Apotheke gehört Herrn Biebl. Damit hat die Stadt nichts zu tun." Allerdings habe es vor zehn Jahren einen anderen Fall gegeben. Stadträte beschäftigten sich in einer Arbeitsgruppe mit zwei Anträgen, die forderten, Straßennamen zu ändern, die nach nationalsozialistischen Persönlichkeiten benannt sind. "Dabei ging es unter anderem um die Bischof-Meiser-Straße, die ist in der Nähe des Hammerweges."Hans Meiser war ein evangelischer Theologe, Pfarrer und von 1933 bis 1955 erster Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Seine politische Haltung während des Zweiten Weltkriegs ist heute umstritten. Um die Unabhängigkeit seiner Kirche zu erhalten, entschied sich der Geistliche, Kompromisse mit den Nationalsozialisten einzugehen. "Die Stadträte haben sich gegen eine Umbenennung entschieden. Allerdings wurde am Schild der Zusatz: ,Die Vergangenheit dieser Person ist nicht unumstritten' angebracht."