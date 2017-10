Die Heilige Schrift sei "im guten Sinne Volksbildung". Das glaubt der evangelische Regionalbischof Hans-Martin Weiss. Bisher besitzen jedoch nur wenige Pfarrgemeinden eine Altarbibel. Das soll sich jetzt ändern.

Vielfältiges Jubiläum

Lichtblick in Flossenbürg

Zwei Mal im Jahr kommen aus allen Kirchengemeinden des Evangelisch-Lutherischen Dekanats Weiden Abordnungen zur Dekanatssynode. Dabei geht es um alle wichtigen Glaubensfragen und das Geschehen in der Kirche. Höhepunkt der Zusammenkunft am Samstag im Evangelischen Vereinshaus - erstmals eine Abendveranstaltung - war die Übergabe von Altarbibeln durch Regionalbischof Hans-Martin Weiss an alle Kirchengemeinden.In seiner Ansprache an die Synodalen hob der Bischof die herausgehobene Bedeutung der Heiligen Schrift vor allem seit der Zeit Martin Luthers hervor. "Allein die Schrift ist als Maßstab für den Glauben absolut bindend". Seit Luthers Übersetzung sei sie "im guten Sinne Volksbildung geworden". Die Bibel werde lebendig, "indem wir den Text in die Gemeinden hineinsprechen", stellte der Bischof fest. Da bisher nur wenige Gemeinden eine Altarbibel besitzen, habe sich die Kirchenleitung in Abstimmung mit der Synode zur Verteilung der Schrift an alle Kirchengemeinden entschlossen. Weiss empfahl, diese auf einem Lesepult auszulegen und "am besten aufgeschlagen mit dem Sonntagsevangelium".Über wichtige Geschehnisse im Dekanat berichtete Dekan Wenrich Slenczka. Einleitend stellte er fest: "Das Reformationsjubiläum bestimmt den Jahresverlauf." Die Feierlichkeiten seien "in einer großen Vielfalt und Vielgestalt von unzähligen ehren-, neben-, und hauptamtlichen Menschen gestaltet" worden. Damit sei auch eine Stärkung der Gemeinden, des ökumenischen Miteinanders und der gesellschaftlichen Wahrnehmung der Kirche verbunden.Ausführlich ging der Dekan auf die stark zunehmende Zahl von Erwachsenentaufen ein. 7 waren es vor zwei Jahren, 24 im letzten Jahr. "Das sind Flüchtlinge, die in unserem Dekanatsbezirk getauft wurden." Einer Auffassung, wonach "asyltaktische Gründe" hinter dem Taufwunsch stünden, trat der Dekan entgegen. Es habe es sich herumgesprochen, dass dies in Bayern kaum etwas nützt. Auch in Fällen, in denen sich die Menschen bereits im Iran mit dem christlichen Glauben beschäftigt hätten und wegen Bibellektüre ins Visier der Geheimpolizei geraten seien.Als "manchmal völlig unverständlich" bezeichnete es der Dekan, "mit welchem Unterstellungen Anträge abgewiesen werden". Wie sollte man die Ernsthaftigkeit des Glaubens auch nachweisen? Schon Luther habe gesagt, dass man einem Menschen nicht ins Herz sehen könne. Zu den Glaubenskursen stellte Slenczka fest, dass Teilnehmer "unsere Gesellschaft viel mehr durch das Christentum geprägt erleben als wir selbst". Auch in der Arbeit der ehrenamtlichen Betreuer werde die Kultur des christlichen Abendlandes bewahrt.Ferner schilderte der Dekan personelle Veränderungen. Derzeit gebe es im Bereich der "Hauptamtlichen" nur zwei Vakanzen, und zwar in Tirschenreuth-Waldsassen und Vohenstrauß. Neu aufgebaut worden sei eine Bauabteilung in der Verwaltungsstelle in Sulzbach-Rosenberg. Als Architektin ist dort Ulrike Weich im Einsatz. Sie stellte sich am Abend den Synodalen vor. Positiv hob der Dekan hervor, dass für die Gedenkstättenarbeit für Jugendliche in Flossenbürg eine "ganze Stelle für drei Jahre" geschaffen worden war. Finanziert werde dies zu einer Hälfte von der Landeskirche, zur anderen durch ein EU-Programm für grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Über die Haushaltslage des Dekanats berichtete Präsidentin Käthe Pühl. Ihr Urteil: "Mit gleichviel Geld kann man immer weniger machen."